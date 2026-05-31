Kitálalt a bennfentes: Harry hercegék pénzügyi helyzete rosszabb, mint valaha

Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a brit királyi család pénzügyeire és ingatlanügyleteire, Harry herceg és Meghan Markle közeli ismerősei is megszólaltak a pár anyagi helyzetéről.
A brit sajtó szerint a nyáron vizsgálat indulhat a Crown Estate és a királyi család közötti egyes ingatlanmegállapodások ügyében. A közvélemény és a döntéshozók nagyobb átláthatóságot várnak el a királyi család pénzügyeivel kapcsolatban. A Sussex hercegéhez és hercegnéjéhez közel álló források szerint Harry és Meghan helyzete bizonyos szempontból nehezebb lett azóta, hogy 2020-ban visszaléptek a dolgozó királyi családtagok szerepétől és pénzügyileg független életet kezdtek.
A források rámutattak, hogy a pár már nem részesül a Sovereign Grant támogatásából, és nincs hozzáférésük olyan ingatlanokhoz sem, amiket közpénzből tartanak fenn vagy kedvezményes feltételekkel használhatnának. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy életüket teljes mértékben saját forrásaikból finanszírozzák.
A vita középpontjában a Frogmore Cottage is megjelent. Harry és Meghan távozása után jelentős közfelháborodást váltott ki, hogy a ház felújítására közpénzt fordítottak. A pár később visszafizette a sajtóértesülések szerint mintegy 2,4 millió fontba került felújítás költségeit, valamint piaci alapú bérleti díjat is fizetett az ingatlanért. A Buckingham-palota 2023-ban közölte, hogy a házzal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeiket teljesítették.
A Mirror szerint a visszafizetés már eredetileg is része volt a terveiknek, amikor a királyi családtól való visszalépés mellett döntöttek. Az ügy ismét reflektorfénybe került, miután több királyi ingatlan bérleti konstrukciója is vita tárgyává vált. Különösen nagy figyelmet kapott András herceg korábbi lakhatási megállapodása a Royal Lodge birtokon, valamint Eduárd herceg Bagshot Parkban található rezidenciája.
Duncan Larcombe királyi szakértő szerint a közvélemény egyre érzékenyebben reagál arra, hogyan használják és finanszírozzák a királyi család tagjai az állami vagy a Crown Estate kezelésében álló ingatlanokat. Hozzátette, hogy a kérdésben továbbra is megosztott a brit társadalom: egyesek szerint a királyi család tagjai szolgálataikért cserébe jogosultak bizonyos kedvezményekre, míg mások úgy vélik, ugyanazokat a feltételeket kellene teljesíteniük, mint bármely más állampolgárnak.
