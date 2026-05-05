Ez a magyar szó sehol máshol nem létezik, a nyelvészeket is megdöbbenti

A magyar nyelvet gyakran emlegetik kakukktojásként Európában. Nem indoeurópai nyelv, teljesen más szerkezetre épül, mint a környező országok többségének nyelve, ezért sok külföldi számára különösen nehéznek tűnik.

A magyar nyelv egy igazi csoda

Illusztráció: kudla / Shutterstock

A nyelvészek szerint azonban a kép ennél jóval összetettebb. Bár a magyar más nyelvcsaládba tartozik, évszázadokon keresztül együtt fejlődött az európai nyelvekkel, és közben számos közös mintát átvett.

Ezt nevezik Sprachbund-hatásnak, vagyis annak, amikor különböző nyelvek kölcsönösen formálják egymást. A magyar tehát egyszerre különleges és ismerős. Mégis vannak benne olyan nyelvi megoldások, amelyek nemcsak Európában, hanem az egész világon ritkaságnak számítanak.

A magyarban ilyen az „édesanya” szavunk is.

Első ránézésre egyszerű jelzős szerkezetnek tűnik: az „édes” szó kapcsolódik az „anya” főnévhez. A különlegessége azonban az, hogy ez a kapcsolat a magyarban teljesen megszilárdult, és önálló, általánosan használt szóvá vált. Vagyis nem pusztán egy kedveskedő vagy érzelmes megszólításról van szó.

Az „édesanya” hétköznapi beszédben, hivatalos helyzetben, sőt írásban is teljesen természetesen használható. Pont ez az, ami más nyelvekben szinte nincs jelen ilyen formában. Léteznek ugyan hasonló, szeretetteljes kifejezések az anyára, de ezek többnyire alkalmiak, túl érzelmesek, vagy egyszerűen nem részei a semleges alapszókincsnek.

A magyar ezzel szemben beépítette az érzelmi jelzőt magába a szó jelentésébe. Ez azt jelenti, hogy az „édesanya” egyszerre hordoz tiszteletet, közelséget és természetességet. Nem túl hivatalos, de nem is túl bizalmas.

Egyetlen stabil szóalakban sűríti össze mindazt, amit sok más nyelv csak hosszabb körülírással tudna visszaadni. A nyelvészek szerint éppen az ilyen apró részletek mutatják meg igazán, mitől egyedi egy nyelv. Nem attól, hogy mennyire bonyolult, hanem attól, hogy milyen elegánsan képes kifejezni olyan árnyalatokat, amelyekre más nyelvekben nincs pontos megfelelő – írja a promotions.hu.

És úgy tűnik, az „édesanya” pontosan ilyen magyar csoda.