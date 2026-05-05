Singh Viki életéből csak egy dolog hiányzik: „Még sosem kaptam semmilyen díjat”

Singh Viki nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, amiről korábban úgy fogalmazott, hogy élete formájában van. Elmondása szerint mostanra sikerült megértenie, hogy nem kell húsz évesnek lenni, hogy valaki megmutassa szépségét. Negyven évesen sikerült úgy megismerni önmagát, hogy elégedett legyen a testével és lelkével egyaránt. Ebben sokat segített indiai útja is, amiről részletesen beszámolt lapunknak.

Singh Viki fellépésein nagy szeretet veszi körbe az énekesnőt, aki már ezzel sikeresnek érzi magát (Fotó: Mediaworks Archív)

Singh Viki egy dologra vágyik még a szakmában

Nyilván nagyon szép sikereket értem el eddig énekesnőként és színésznőként is. A rajongók nagyon szeretnek és egy csodálatos szerepet játszhatok a Madách színházban is. Viszont még sosem kaptam semmilyen díjat, nem nyertem meg egy tévéműsort sem, és ez nem feltétlenül a kvalitásaimon múlik szerintem. Na de ami késik nem múlik. Én bizakodó vagyok...

– vallott a Borsnak mosolyogva az énekesnő.

Viki egyértelművé tette, hogy a közönség szeretete a legfontosabb, amit egy énekesnő kaphat. Ennek ellenére a vágyai között egy díj is szerepel, amivel magának is bebizonyítja, hogy igenis helye van Magyarország legjobb énekesei között. „A kis szívemnek jót tenne. A rajongók elismerése azt mutatja, hogy jó az, amit csinálok. Szerintem mindenki, aki ezen a pályán van, valahol vágyik arra, hogy tárgyi bizonyítéka is legyen, hogy jó munkát végez” – jelentette ki Singh Viki.

A félig indiai származású énekesnő nem hiába képes erről őszintén beszélni. Évek munkája volt, hogy megismerje önmagát és tisztában legyen azzal, hogy pontosan milyen céljai és vágyai vannak az életben. Ennek az útnak része volt, hogy eljusson Indiába is, ahol meglepő gondolat fogalmazódott meg a fejében.

Singh Viki édesapja Indiából származik, így fontosnak gondolta, hogy az ottani kultúrával is megismerkedjen (Fotó: Móricz István)

Singh Viki magyarnak vallja magát

Indiában jöttem rá, hogy én tényleg magyar vagyok. Egy buszos utazás közben, egy magyar népdalt énekeltünk, ami után másfél óráig zokogtam a buszban. Akkor szembesültem azzal, hogy nem érzem magam otthon. Nekem Magyarország a hazám és itt képzelem el a jövőmet

– árulta el a nemrég negyvenedik születésnapját ünneplő énekesnő.

Korábban többször érték hátrányos megkülönböztetések Vikit származása miatt, aki ezekkel sosem szeretett sokat foglalkozni. „Nagyon sok ellenállás jött a személyemmel és a származásommal kapcsolatban. Sokszor tudom, hogy azért nem engem választottak, mert az vagyok, aki. Más származással valószínűleg könnyebb dolgom lett volna. Ezek mellett viszont hálás vagyok, hogy két ilyen gazdag kultúra gyermeke vagyok” – jegyezte meg Singh Viki.