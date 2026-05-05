Tíz kilót fogyott Kulcsár Edina és csak most kezd belejönni: őrületes formában van

A modell és influenszer követőivel osztotta meg örömét, és motiváló üzenetet is küldött azoknak, akik még csak most vágnának bele az életmódváltásba. Kulcsár Edina számára a sport nem kényszer, hanem a mindennapok természetes része, amely testi és lelki feltöltődést is ad.

Kulcsár Edina büszke teljesítményére

Kulcsár Edina Instagram felületén számolt be arról, hogy sikerült elérnie egy fontos mérföldkövet: tíz kilogrammot fogyott, és ezzel közelebb került a vágyott formához. A sztáranyuka a bejegyzésben őszintén mesélt érzéseiről és terveiről is.

Sikerült elérnem a célomat, fogytam 10 kg-ot, elértem az áhított súlyt, nyilván messze még a cél… ebben a súlyban jól érzem magam

– mondta, majd hozzátette, hogy számára mindig fontos az újabb kihívások kitűzése. A modell azt is kiemelte, hogy most az edzésekre szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni.

Nyilván most ráfekszem jobban az edzésre… lehet, hogy egy kicsit több leszek kilóban, hiszen az izom mindig több

– mesélte lelkesen. Üzenete egyértelmű: rövid idő alatt is komoly változást lehet elérni, különösen akkor, ha valaki tudatosan és kitartóan dolgozik magán.

Ez életmód és nem kényszer

Kulcsár Edina gyermekei számára is példát mutat ezzel az életmóddal. Az édesanya mindig hangsúlyozza, hogy a mozgás és a fogyás nem verseny, hanem az egészséges életmód része. Korábban is fontos szerepet játszott életében a sport, Kulcsár Edina fiatalon a szépségversenyekre való felkészülés során különösen odafigyelt az alakjára, és azóta is az életmódjának az alapkövét jelenti a mozgás. Négy gyermek után is tudatosan tért vissza az edzésekhez, hiszen számára az erőnlét visszaszerzése és a mentális egyensúly megőrzése egyaránt lényeges – ráadásul a csúcsformát nem csak a nyári bikiniszezon követeli meg. Mint mondja, a május kulcsfontosságú hónap a nyári forma eléréséhez, és mindenkit arra biztat: „ha eddig nem adtátok meg magatoknak az esélyt, akkor ez a legmegfelelőbb időpont arra, hogy elkezdjétek a változást.”