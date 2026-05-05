Pokolból a mennybe, szex- és bundabotrányok után állt talpra a futballvilág új csodacsapata

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 20:45
Újoncként nyerte meg a svájci bajnokságot, de micsoda nehézségek után! Bajnokok Ligája-pénzesővel indult az FC Thun mélyrepülése.
Párját ritkító bravúrt hajtott végre az FC Thun azzal, hogy újoncként megnyerte a svájci labdarúgó-bajnokság 2025/26-os szezonját. A Bernhez közeli kisváros csapatának volt honnan visszaküzdenie magát a csúcsra, de ott is járt már korábban: kis költségvetése dacára 2005-ben feljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára (sőt, az Arsenal és az Ajax mögött, de a Sparta Prahát megelőzve az UEFA-kupa nyolcaddöntőjéért játszhatott). Aztán máig 20 évnyi szenvedés következett, kiesésekkel, többször a csőd szélén táncolással, két szexbotránnyal, sőt a nemzetközi bundabalhéba is belekeveredett a klub.

Újoncként nyert svájci bajnoki címet, de előtte megjárta párszor a poklo is az FC Thun
A Thun jelenlegi elnöke, Andres Gerber mindvégig átélte a hullámvasutat: eleinte labdarúgóként, majd klubvezetőként különböző tisztségekben. 

FC Thun: BL-pénzzel miatt indult a mélyrepülés

A 20 millió franknyi (közel 8 milliárd forint) BL-bevétellel nem sikerült jól sáfárkodni: drága új játékosok és stábtagok sorával fürödtek be, akik a pénzszagra gyűltek. A szakmai lejtmenetet botrányok is tarkították. 2007 novemberében 12 labdarúgót tartóztattak le a rendőrök, kiskorú lánnyal folytatott szexuális viszony vádjával

– Amikor edzésre mentünk, 20-30 fotós és újságíró várt ránk, mintha Roger Federer nyerte volna meg a wimbledoni teniszbajnokságot. A legrosszabb a mindannyiunkra rávetült gyanú volt, azokra is ferde szemmel nézett mindenki, akiknek semmi közük nem volt a történtekre. Pedig azt sem tudtuk, miről van szó, mégis úgy éreztük magunkat, mintha megrögzött bűnözők lennénk. Aztán hiába derült ki, kik voltak a hunyók, idegenben még évekig csúfoltak minket a stadionokbanemlékezett vissza Gerber.

Az élvonalból kiesve, 2009-ben aztán a nemzetközi bundabotrány ügyében derült ki a bochumi ügyészségen, hogy két Thun-játékos is részt vett a mérkőzések fogadási célú manipulálásában. Még ugyanabban az évben újabb szexbalhé következett: egy nő azzal vádolt meg három futballistát, hogy erőszakosan közösültek vele hét évvel később őket felmentette a bíróság a vád alól.

A csapat közben visszajutott az élvonalba, ám vissza-visszatérően anyagi gondokkal küzdött, adósságok miatt állandó nehézséget okozott a klublicenc megszerzése is, és csődközelbe jutva 2020-ban megint kiesett a másodosztályba. Az FC Thun idén immár Gerber elnökletével, újoncként nyerte meg a svájci élvoalbeli bajoki címet, 1898 óta íródó – és igen kacskaringós – történelme során először.

 

