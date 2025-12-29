Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több mint 70 éve rejtély, mi történt a főváros felett: az idegenek jöttek, vagy az időjárás tréfált meg mindenkit?

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 21:00
megmagyarázhatatlanföldönkívüli
A kérdés hosszú idő óta foglalkoztatja az embereket: egyedül volnánk? Egyes UFO-észlelésekre máig nem érkezett elfogadható magyarázat...

UFO-észlelések tartották rettegésben az '50-es évek Washingtonját. Rengeteg ismertelen és megmagyarázhatatlan jelenséget rögzítettek ekkoriban, amelyek többségére ugyan megvan a reális válasz, azonban néhányukra még a szakértők sem tudnak magyarázatot adni a mai napig. 

Sok UFO-észlelésre még a tudósok sem tudnak észszerű magyarázatot adni. Vajon tényleg nem volnánk egyedül?
Sok UFO-észlelésre még a tudósok sem tudnak észszerű magyarázatot adni. Vajon tényleg nem volnánk egyedül?
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Rejtélyes UFO-észlelések: mi is van odafent?

1952 júliusának meleg, párás éjszakáin a Washington feletti égbolt az amerikai történelem egyik legkülönösebb légvédelmi eseményének színterévé vált. A Washington National Airport és a közeli katonai bázisok radaroperátorai azonosítatlan objektumokat kezdtek követni, amelyek a Fehér Ház és a Pentagon közelében, a korlátozott légtérben mozogtak. A jelek nem múló zavarok voltak. Megjelentek, eltűntek, lebegtek és gyorsultak olyan módon, amely a légiforgalmi irányítók szerint nem hasonlított egyetlen ismert repülőgépre sem. 

A hidegháború uralta időszakban, amikor a szovjet bombázóktól való félelem mélyen gyökerezett, a válasz azonnali volt. Harci repülőgépeket küldtek ki, hogy elfogják, bármi is cikázzon a főváros légterében. 

Az aznap este felszálló pilóták között volt William L. Patterson hadnagy is, aki egy F-94-es elfogó repülőgépet vezetett. A földi irányítók az Andrews légitámaszpont közelében lévő radar célpontok felé irányították, és Patterson hamarosan jelentette, hogy a sötétben fényes lámpákat lát maga előtt. A hagyományos repülőgépektől eltérően a lámpák nem villogtak és nem sodródtak. Úgy tűnt, mintha várnának. 

A CNN szerint alig egy héttel korábban hasonló radareltéréseket észleltek Washington felett. Magas rangú tisztviselők nyilvánosan azt állították, hogy a korábbi észleléseket hőmérséklet-inverzió okozta, egy olyan időjárási jelenség, amely meghajlítja a radarhullámokat és hamis célpontokat hoz létre. De a második hétvégén történt események aláásták ezt a magyarázatot. 

A légierő UFO-vizsgálati egységének, a Project Blue Booknak a tisztjei jelen voltak a vezérlőtoronyban, és első kézből figyelhették a radarjeleket. A haditengerészet radarszakértője arra a következtetésre jutott, hogy bár megfigyelhető volt hőmérséklet-inverzió, az nem volt elég erős ahhoz, hogy magyarázatot adjon a radar által követett jelekre. A radaroperátorok ragaszkodtak ahhoz, hogy berendezéseik megfelelően működtek, és hogy szilárd, gyorsan mozgó objektumokat követtek. 

Döntő fontosságú volt, hogy a radaradatok megerősítést nyertek. Több létesítmény is ugyanazokat a célpontokat követte, és kereskedelmi pilóták is arról számoltak be, hogy ugyanazon a helyen láttak fényeket, ahol a radar jeleket mutatott. 

Médiavisszhang és hivatalos megnyugtatás 

Az amerikai újságok tele voltak a főváros felett feltűnő „repülő csészealjakról” szóló hírekkel. A címlapok drámaiak voltak, a spekulációk elszabadultak, a közvélemény pedig egyre idegesebb lett. A légierőre egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy magyarázatot adjon a történtekre. Válaszul a magas rangú hírszerzési tisztviselők a második világháború óta a legnagyobb légierő-sajtótájékoztatót tartották. Hangsúlyozták az időjárási hatásokat, elutasították az ellenséges repülőgépek vagy földönkívüli látogatók elképzelését, és tagadták, hogy bármit is eltitkolnának. A tekintélyes hangnem megnyugtatta a címlapokat, de végleges magyarázatot soha nem adtak. 

Miért nem zárták le az ügyet? 

Több mint két évtized alatt a Project Blue Book több mint 12 000 bejelentést vizsgált meg azonosítatlan repülő tárgyakról. A legtöbbet végül repülőgépek, léggömbök, csillagok vagy időjárási jelenségekként magyarázták meg. De több százat, köztük az 1952-es washingtoni eseményeket, soha nem sikerült kielégítően azonosítani. 

Az esetet a bizonyítékok kombinációja teszi tartósan érdekesé: több helyről egyidejű radaros követés, képzett pilóták és légiforgalmi irányítók vizuális észlelései, valamint olyan viselkedés, amely meghaladta a korabeli ismert repülőgépek képességeit. Még azok a kutatók is, akik elutasítják a földönkívüli magyarázatokat, elismerik, hogy az események nem illeszkednek pontosan a hagyományos kategóriákba. 

Az 1952-es washingtoni észlelések a hidegháborús félelem, a kialakulóban lévő radar technológia és a nyomás alatt álló emberi észlelés metszéspontjában állnak. Nem hoztak bizonyítékot idegen látogatókra, de nem is adtak meggyőző földi magyarázatot. Ami megmaradt, az az emlékeztető, hogy még a Föld legszigorúbban ellenőrzött légterében is vannak olyan pillanatok, amikor a műszerek kigyulladnak, a repülőgépek felszállnak, és a légtér védelméért felelős emberek ugyanazt a kérdést teszik fel, mint 1952-ben: mi is van pontosan odafent? – emlékeztet cikkében a Money Control.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu