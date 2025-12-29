Több mint 70 éve rejtély, mi történt a főváros felett: az idegenek jöttek, vagy az időjárás tréfált meg mindenkit?

UFO-észlelések tartották rettegésben az '50-es évek Washingtonját. Rengeteg ismertelen és megmagyarázhatatlan jelenséget rögzítettek ekkoriban, amelyek többségére ugyan megvan a reális válasz, azonban néhányukra még a szakértők sem tudnak magyarázatot adni a mai napig.

Sok UFO-észlelésre még a tudósok sem tudnak észszerű magyarázatot adni. Vajon tényleg nem volnánk egyedül?

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Rejtélyes UFO-észlelések: mi is van odafent?

1952 júliusának meleg, párás éjszakáin a Washington feletti égbolt az amerikai történelem egyik legkülönösebb légvédelmi eseményének színterévé vált. A Washington National Airport és a közeli katonai bázisok radaroperátorai azonosítatlan objektumokat kezdtek követni, amelyek a Fehér Ház és a Pentagon közelében, a korlátozott légtérben mozogtak. A jelek nem múló zavarok voltak. Megjelentek, eltűntek, lebegtek és gyorsultak olyan módon, amely a légiforgalmi irányítók szerint nem hasonlított egyetlen ismert repülőgépre sem.

A hidegháború uralta időszakban, amikor a szovjet bombázóktól való félelem mélyen gyökerezett, a válasz azonnali volt. Harci repülőgépeket küldtek ki, hogy elfogják, bármi is cikázzon a főváros légterében.

Az aznap este felszálló pilóták között volt William L. Patterson hadnagy is, aki egy F-94-es elfogó repülőgépet vezetett. A földi irányítók az Andrews légitámaszpont közelében lévő radar célpontok felé irányították, és Patterson hamarosan jelentette, hogy a sötétben fényes lámpákat lát maga előtt. A hagyományos repülőgépektől eltérően a lámpák nem villogtak és nem sodródtak. Úgy tűnt, mintha várnának.

A CNN szerint alig egy héttel korábban hasonló radareltéréseket észleltek Washington felett. Magas rangú tisztviselők nyilvánosan azt állították, hogy a korábbi észleléseket hőmérséklet-inverzió okozta, egy olyan időjárási jelenség, amely meghajlítja a radarhullámokat és hamis célpontokat hoz létre. De a második hétvégén történt események aláásták ezt a magyarázatot.

A légierő UFO-vizsgálati egységének, a Project Blue Booknak a tisztjei jelen voltak a vezérlőtoronyban, és első kézből figyelhették a radarjeleket. A haditengerészet radarszakértője arra a következtetésre jutott, hogy bár megfigyelhető volt hőmérséklet-inverzió, az nem volt elég erős ahhoz, hogy magyarázatot adjon a radar által követett jelekre. A radaroperátorok ragaszkodtak ahhoz, hogy berendezéseik megfelelően működtek, és hogy szilárd, gyorsan mozgó objektumokat követtek.