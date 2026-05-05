Hiába módosították a szabályokat, Sallai Nóra balesetének helyszíne ma is életveszélyes: "Tehetnek itt bármit, amíg a sofőrök fejében nem lesz rend..."

2024. szeptember 27-én este fél kilenckor Sallai Nóra és családja élete egyetlen pillanat alatt fordult rémálomba. A Jóban Rosszban egykori színésznője Alsónémedi belterületén a Hunyad utcáról nagy ívben kanyarodott ki a Haraszti útra, amikor a nagy sebességgel érkező BMW az autójába csapódott. Sallai Nóra és a gyorshajtó sem kerülhették el a hatalmas ütközést, aminek következtében a színésznő autója a felborult. A súlyosan sérült színésznőt és a vele utazó, szintén súlyos sérüléseket szenvedett kisfiát a szemtanúk szabadították ki a roncsok közül. Sallai Nóra kisfia nem sokkal a kórházba szállítása után életét vesztette.

Stoptábla és tükör is került Sallai Nóra balesetének helyszínére

A baleset helyszínén még ma is ott vannak az emlékezés és a kegyelet mécsesei, de már más is egyértelműen figyelmezteti az autósokat arra, hogy egy veszélyes kereszteződéshez érkeztek. Sallai Nóra balesete óta már nem csak az elsőbbségadás kötelező tábla áll ott, ahol a színésznő karambolozott, de két stoptáblát is kihelyeztek, vagyis a KRESZ szerint az érkezőnek minden esetben meg kell állnia a kanyarodási manőver előtt. Sőt, egy tükör is került a halálkereszteződésbe, ami segíti a sofőröket a pontos forgalmi helyzet felmérésében. A Bors most arra volt kíváncsi, hogy mit tapasztalnak a helyiek, mennyit segítenek az új táblák, és mennyire veszik őket figyelembe az arra járó sofőrök.

Feltehetően nem árulunk el nagy titkot ha azt mondjuk, az, ami az Alsónémediben található kereszteződésben baleset-megelőzés gyanánt történt, annyit ér, mint vaknak a szemüveg, ha az ott közlekedők nem veszik figyelembe a szabályokat. Pont így vélekedik az a helyi asszony is, aki autójával minden áldott nap, többször is átverekszi magát azon a bizonyos útszakaszon, ahol Sallai Nóra autójába hajtott egy BMW, elvéve ezzel a színésznő kisfiának életét.

Tehetnek itt bármit, amíg a sofőrök fejében nem lesz rend, ebben a kereszteződésben emberéletek kerülnek veszélybe minden nap minden percében.

„Van itt közlekedési lámpa, ami vagylagosan működik és persze már stoptábla is jelzi, hogy meg kell állni. Viszont azok, akik évek, vagy évtizedek óta járnak erre, rutinból hajtanak be a kereszteződésbe, mintha nem is látnák az egyértelmű jelzéseket, utasításokat. A középen álló villanyoszlop sem könnyíti meg a sofőrök dolgát. Ha egy hosszabb autóban ülve az ember be akarja látni a kereszteződést, ki kell dugnia a jármű orrát, vagyis máris balesetveszélyt teremt, pedig csak látni akar. Ja, hogy ott van az a tükör, ami éppen erre szolgál? Én használom is, de a tapasztalatom az, hogy a legtöbben még ma is az orosz rulett módszerével hajtanak ki a Haraszti útra. Egyébként tény, hogy aki türelmes és szabálykövető, az itt őszül meg, ha nem működik a közlekedési lámpa. Iskolaidőben a helyzet fokozódik. Akkor a gyerekek is minden irányból próbálnak átjutni egyik oldalról a másikra. Naponta ezerszer hallani, hogy telitalppal fékeznek az autósok. Én azt mondom, hogy csak idő kérdése, hogy egy újabb tragédia történjen itt” – mondta lapunknak egy helyi asszony, aki nem tagadta, minden egyes alkalommal elkapja a félelem, ha át kell hajtania a „gyilkos kereszteződésen”.