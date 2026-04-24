"Sokan őrültnek néznek, de..." – erre készül a milliárdos ufóvadász

William Sachiti brit milliárdos ufóvadásznak állt.

Egy hidegháborús radarállomást alakított át ufó-figyelő bázissá.

Katonai radarjaival pásztázza az űrt, és a mesterséges intelligenciát is beveti, hogy kapcsolatba léphessen az űrlényekkel.

Mindenki számára elérhető szoftvert fejlesztett, hogy mások is X-aktát nyithassanak.

Egészen sci-fibe illő, amit William Sachiti brit tech-milliárdos kiötlött. Ő nem a tipikus gazdagok közé tartozik, akik méregdrága jachtokon pezsgőznek. Nem bizony! William merész ötlete még Elon Musk Mars-invázióját is túlszárnyalja: egy bunkerbe költözött, ahol ufók után kémkedik. Az első milliárdos ufóvadász!

A brit tech-milliárdos ufókutatásra és kémlelésre használja bunker otthonát. Az ufóvadásznak órisi tervei vannak.

Miért lett ufóvadász a brit milliárdos?

William Sachiti egy nagyjából 200 millió forintos összegbe kerülő hidegháborús bunkert vásárolt fel, hogy a szenvedélyének éljen. Leköltözött a norfolki bázis falai közé, hogy bebizonyítsa: az idegenek létezése valóság, mi több, közelednek felénk. A brit milliárdos sokkolta a világot különcségével, ugyanis a bunkerben rendezte be az egész életét. Úgy véli, hogy a világűr tele van idegen civilizációkkal, ő pedig minden erejével azon van, hogy leleplezze azokat.

- Van itt egy hatalmas radar, amely mostanában nem csinál semmit. Arra gondoltam, miért ne próbálnánk meg vele ufókat fogni? – tárta szét a karját az ufóvadász milliárdos a Mirror megkeresésére, amelynek cikkét a DailyStar szemlézte.

Hipermodern technológiával indul az ufók ellen

Noha a luxus is helyet kapott az új fészkében, a hangsúly a férfi szerint nem azon van. Állítása szerint még a NASA is megirigyelné, hogy milyen technikai arzenált épített ki. Egyebek mellett speciális teleszkópok, éjjellátó kamerák, és „furcsa frekvenciákat” befogó antennák is helyet kaptak a katonai létesítményben. Mi több, a külsőre rozsdásnak hitt épület mélyén a mesterséges intelligencia vezérel mindent egyetlen cél érdekében.

Azt akarom, hogy ez a hely legyen a világ első számú polgári ufó-figyelő központja. Ha valami belép a légtérbe, mi tudni akarunk róla

– mondta lelkesen William, aki úgy véli: az ösztöneinek és a felszereléseinek hála idővel biztos elcsíp néhány földönkívülit.