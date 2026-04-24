"Sokan őrültnek néznek, de..." – erre készül a milliárdos ufóvadász

Egészen sci-fibe illő, amit William Sachiti brit tech-milliárdos kiötlött. Ő nem a tipikus gazdagok közé tartozik, akik méregdrága jachtokon pezsgőznek. Nem bizony! William merész ötlete még Elon Musk Mars-invázióját is túlszárnyalja: egy bunkerbe költözött, ahol ufók után kémkedik. Az első milliárdos ufóvadász!
William Sachiti egy nagyjából 200 millió forintos összegbe kerülő hidegháborús bunkert vásárolt fel, hogy a szenvedélyének éljen. Leköltözött a norfolki bázis falai közé, hogy bebizonyítsa: az idegenek létezése valóság, mi több, közelednek felénk. A brit milliárdos sokkolta a világot különcségével, ugyanis a bunkerben rendezte be az egész életét. Úgy véli, hogy a világűr tele van idegen civilizációkkal, ő pedig minden erejével azon van, hogy leleplezze azokat.
- Van itt egy hatalmas radar, amely mostanában nem csinál semmit. Arra gondoltam, miért ne próbálnánk meg vele ufókat fogni? – tárta szét a karját az ufóvadász milliárdos a Mirror megkeresésére, amelynek cikkét a DailyStar szemlézte.
Noha a luxus is helyet kapott az új fészkében, a hangsúly a férfi szerint nem azon van. Állítása szerint még a NASA is megirigyelné, hogy milyen technikai arzenált épített ki. Egyebek mellett speciális teleszkópok, éjjellátó kamerák, és „furcsa frekvenciákat” befogó antennák is helyet kaptak a katonai létesítményben. Mi több, a külsőre rozsdásnak hitt épület mélyén a mesterséges intelligencia vezérel mindent egyetlen cél érdekében.
Azt akarom, hogy ez a hely legyen a világ első számú polgári ufó-figyelő központja. Ha valami belép a légtérbe, mi tudni akarunk róla
– mondta lelkesen William, aki úgy véli: az ösztöneinek és a felszereléseinek hála idővel biztos elcsíp néhány földönkívülit.
William Sachiti a csapatával egy számítógépes programot is fejlesztett, amely képes figyelni az égbolton mutatkozó jeleket, így bárki, aki rendelkezik a szoftverrel, bejelentkezhet és szemtanúja lehet egy sci-fi-szerű élménynek. Főleg ha feltűnik néhány gyanús villanás az égbolton, hiszen ilyen esetben William azonnal galaktikus vadászatra indul. A milliárdos úgy véli, egyes űrlények már köztünk is járnak, csak mi nem vesszük észre őket. Véleménye szerint a bunker környékén is néha fel-felbukkannak, és könnyen lehet, hogy készülnek is valamire. Mint azt elmondta, ő akár a világvégére is készen állna, de csúcsmodern felszerelésével reméli, az emberiség többi tagját is képes időben értesíteni egy esetleges ufóinvázió esetén. Mindenesetre ha elkapni nem is tudja az idegeneket, minden vágya, hogy legalább elcsípje a pillanatot, amikor egy hajó leszáll a környéken.
Sokan őrültnek néznek, de én tudom, amit tudok!
– üzente zárásként a kétkedőknek a brit milliárdos.
Hasonlóan kinéző brit bunkerről alább nézhetsz videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
