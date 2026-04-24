William Sachiti brit milliárdos ufóvadász a norfolki bunkere előtt

"Sokan őrültnek néznek, de..." – erre készül a milliárdos ufóvadász

idegen civilizáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 21:45
ufóufó észlelésufóvadászbunker
Szentül hiszi egy brit milliárdos, hogy régóta figyelnek minket kis szürke lények, akik hamarosan eljönnek hozzánk. William Sachiti nemcsak beköltözött egy hidegháborús bunkerbe, hanem ufóvadásznak állt, és kész arzenállal szerelte fel a búvóhelyet. A célja, hogy megfigyelje az űrlényeket – és a világon elsőként beszéljen is velük.
  • William Sachiti brit milliárdos ufóvadásznak állt.
  • Egy hidegháborús radarállomást alakított át ufó-figyelő bázissá.
  • Katonai radarjaival pásztázza az űrt, és a mesterséges intelligenciát is beveti, hogy kapcsolatba léphessen az űrlényekkel.
  • Mindenki számára elérhető szoftvert fejlesztett, hogy mások is X-aktát nyithassanak.

Egészen sci-fibe illő, amit William Sachiti brit tech-milliárdos kiötlött. Ő nem a tipikus gazdagok közé tartozik, akik méregdrága jachtokon pezsgőznek. Nem bizony! William merész ötlete még Elon Musk Mars-invázióját is túlszárnyalja: egy bunkerbe költözött, ahol ufók után kémkedik. Az első milliárdos ufóvadász!

William Sachiti brit tech-milliárdos ufóvadász a katonai bunkere előtt
A brit tech-milliárdos ufókutatásra és kémlelésre használja bunker otthonát. Az ufóvadásznak órisi tervei vannak. Fotó: Northfoto

Miért lett ufóvadász a brit milliárdos?

William Sachiti egy nagyjából 200 millió forintos összegbe kerülő hidegháborús bunkert vásárolt fel, hogy a szenvedélyének éljen. Leköltözött a norfolki bázis falai közé, hogy bebizonyítsa: az idegenek létezése valóság, mi több, közelednek felénk. A brit milliárdos sokkolta a világot különcségével, ugyanis a bunkerben rendezte be az egész életét. Úgy véli, hogy a világűr tele van idegen civilizációkkal, ő pedig minden erejével azon van, hogy leleplezze azokat.

- Van itt egy hatalmas radar, amely mostanában nem csinál semmit. Arra gondoltam, miért ne próbálnánk meg vele ufókat fogni? – tárta szét a karját az ufóvadász milliárdos a Mirror megkeresésére, amelynek cikkét a DailyStar szemlézte.

Hipermodern technológiával indul az ufók ellen

Noha a luxus is helyet kapott az új fészkében, a hangsúly a férfi szerint nem azon van. Állítása szerint még a NASA is megirigyelné, hogy milyen technikai arzenált épített ki. Egyebek mellett speciális teleszkópok, éjjellátó kamerák, és „furcsa frekvenciákat” befogó antennák is helyet kaptak a katonai létesítményben. Mi több, a külsőre rozsdásnak hitt épület mélyén a mesterséges intelligencia vezérel mindent egyetlen cél érdekében.

Azt akarom, hogy ez a hely legyen a világ első számú polgári ufó-figyelő központja. Ha valami belép a légtérbe, mi tudni akarunk róla

– mondta lelkesen William, aki úgy véli: az ösztöneinek és a felszereléseinek hála idővel biztos elcsíp néhány földönkívülit.

William Sachiti brit tech-milliárdos ufóvadász a hatalmas, zöld, hidegháborús bunker előtt, a tetőn egy hatalmas antennával
A bunker falai között a világűrt kutatják. Fotó: Northfoto

Bárki becsatlakozhat

William Sachiti a csapatával egy számítógépes programot is fejlesztett, amely képes figyelni az égbolton mutatkozó jeleket, így bárki, aki rendelkezik a szoftverrel, bejelentkezhet és szemtanúja lehet egy sci-fi-szerű élménynek. Főleg ha feltűnik néhány gyanús villanás az égbolton, hiszen ilyen esetben William azonnal galaktikus vadászatra indul. A milliárdos úgy véli, egyes űrlények már köztünk is járnak, csak mi nem vesszük észre őket. Véleménye szerint a bunker környékén is néha fel-felbukkannak, és könnyen lehet, hogy készülnek is valamire. Mint azt elmondta, ő akár a világvégére is készen állna, de csúcsmodern felszerelésével reméli, az emberiség többi tagját is képes időben értesíteni egy esetleges ufóinvázió esetén. Mindenesetre ha elkapni nem is tudja az idegeneket, minden vágya, hogy legalább elcsípje a pillanatot, amikor egy hajó leszáll a környéken.

Sokan őrültnek néznek, de én tudom, amit tudok!

– üzente zárásként a kétkedőknek a brit milliárdos.

Hasonlóan kinéző brit bunkerről alább nézhetsz videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu