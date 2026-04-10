Felnyitották a legrémisztőbb X-aktát? Az űrlények a magyar ufókutatóval üzentek: apokalipszis közeleg

Álmokon keresztül üzennek az űrlények, hogy közeleg a világvége.

A közelgő dátumot régóta beszélik a világ ufószakértői.

A magyar ufókutató, Sós Dóra szerint a világvége valóban eljöhet, a földönkívüliek pedig segítő szándékkal jelennek meg 2027-ben.

A legvadabb sci-fi forgatókönyvekbe is beleillene, amit évek óta ismételgetnek a nemzetközi- és hazai ufókutatók, akik szerint közeleg az ufóinvázió. Már nincs sok időnk hátra, a földönkívüliek üzenete szerint csak egy évünk van, hogy elfogadjuk a világvégét. Nincs mese, a legdurvább X-akta szerint az életünk forog kockán. Állítása szerint az űrlények már Sós Dóra ufókutatóval is kapcsolatba léptek, és amit mondtak neki, attól sokunk ereiben meghűl a vér.

Hogyan zajlik majd az ufóinvázió 2027-ben?

Sós Dóra régóta boncolgatja közösségi oldalain a különféle világvége elméleteket. Ahány ufó-tapasztalás, annyiféle forgatókönyv kering a neten arról, hogyan következik be a világot megrengető katasztrófa. Egy közülük még Baba Vanga 2026-os jóslatán is túltesz: a földönkívüliek hatalomátvételére már 2027-ben sor kerülhet.

Egyre több ember érzi azt, hogy valami nem stimmel a világban. Nincs valódi jövőkép se nemzeti, se világszinten arra vonatkozóan, hogy az emberiség mit akar kihozni magából, miként fogna össze. Valahogy elfogyott a bizalom a társadalmi rendszerekben. Olyan ez, mint annak idején Róma alkonya. Egy hanyatló civilizáció kiábrándult, illúzió vesztett, természettől elszakadt generációi nőnek fel sorban. Mondhatjuk úgy is, hogy egy szakasz végére értünk

– kezdte a Borsnak Sós Dóra, a NOVA (Nonhumán Valóság) YouTube-csatorna alapítója, aki szerint az óra egyre csak ketyeg, ahogy közelebb kerülünk a világvége évéhez. Az ufókutató szerint azonban az idegenek nem hagynak minket magunkra. Habár hatalomátvételre készülnek, segíteni próbálnak nekünk, és katasztrófákról szóló jósálmokkal készítenek fel a legrosszabbra. A legtöbb esetben

napkitörésekről,

mágneses pólusok megfordulásáról,

meteoresőről,

cunamikról

és pusztító tornádókról

küldenek képeket a fejünkbe. Ezek az álmok a teóriák szerint a jövőt mutatják meg.