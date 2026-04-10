Felnyitották a legrémisztőbb X-aktát? Az űrlények a magyar ufókutatóval üzentek: apokalipszis közeleg

A legvadabb sci-fi forgatókönyvekbe is beleillene, amit évek óta ismételgetnek a nemzetközi- és hazai ufókutatók, akik szerint közeleg az ufóinvázió. Már nincs sok időnk hátra, a földönkívüliek üzenete szerint csak egy évünk van, hogy elfogadjuk a világvégét. Nincs mese, a legdurvább X-akta szerint az életünk forog kockán. Állítása szerint az űrlények már Sós Dóra ufókutatóval is kapcsolatba léptek, és amit mondtak neki, attól sokunk ereiben meghűl a vér.
Sós Dóra régóta boncolgatja közösségi oldalain a különféle világvége elméleteket. Ahány ufó-tapasztalás, annyiféle forgatókönyv kering a neten arról, hogyan következik be a világot megrengető katasztrófa. Egy közülük még Baba Vanga 2026-os jóslatán is túltesz: a földönkívüliek hatalomátvételére már 2027-ben sor kerülhet.
Egyre több ember érzi azt, hogy valami nem stimmel a világban. Nincs valódi jövőkép se nemzeti, se világszinten arra vonatkozóan, hogy az emberiség mit akar kihozni magából, miként fogna össze. Valahogy elfogyott a bizalom a társadalmi rendszerekben. Olyan ez, mint annak idején Róma alkonya. Egy hanyatló civilizáció kiábrándult, illúzió vesztett, természettől elszakadt generációi nőnek fel sorban. Mondhatjuk úgy is, hogy egy szakasz végére értünk
– kezdte a Borsnak Sós Dóra, a NOVA (Nonhumán Valóság) YouTube-csatorna alapítója, aki szerint az óra egyre csak ketyeg, ahogy közelebb kerülünk a világvége évéhez. Az ufókutató szerint azonban az idegenek nem hagynak minket magunkra. Habár hatalomátvételre készülnek, segíteni próbálnak nekünk, és katasztrófákról szóló jósálmokkal készítenek fel a legrosszabbra. A legtöbb esetben
küldenek képeket a fejünkbe. Ezek az álmok a teóriák szerint a jövőt mutatják meg.
– A leggyakoribb üzenete az idegeneknek, hogy a túltechnologizált világ valamilyen civilizációs törést fog okozni, ami az emberi populáció jelentés csökkenését hozza majd magával – hangsúlyozta Dóra.
Dóra állítása szerint az idegenek már vele is felvették a kapcsolatot, hogy a világvégére figyelmeztessék őt.
Álmomban megjelent egy óriási, korong alakú űrhajó az égen. Leszállt és kis, uniformisos szürke lények szálltak ki belőle. A kapitányuk odajött hozzám, akit rögtön felismertem és ő is engem. Hatalmas ládákat vontattak le az űrhajóról. Kérdeztem, hogy mit csinálnak. Azt felelte a kapitány, hogy katasztrófa közeleg, és humanitárius szolgálatot teljesítenek. Mindenkire szükségük volt, és eljött az ideje, hogy én is segítsek neki. Ezt álmodtam
– idézte fel Dóra, említést téve Chris Bledsoe amerikai ufótapasztaló álmairól is, amelyeknek története mostanra bejárta a világot. Ő egy pontosabb üzenetet kapott az űrlényektől: egy angyalszerű idegen jelent meg neki, aki Izrael és Irán háborúját jósolta meg.
– Világító háromszög volt a mellkasán. Chris úgy nevezi, Lady, aki egy apokaliptikus vízió üzenetét bízta rá, miszerint a világ sorsfordító megújulásának kezdetét az Izrael-Irán közti első atomrakéták jelzik majd. Hamarosan új tudás tárul fel, és szomorú események sora kezdődik. A megújulás fájdalmas folyamat tud lenni – tárta szét a karját a magyar ufókutató. A rémisztő teória szerint valami tehát közeleg. Lehet, hogy egy év múlva minden megváltozik körülöttünk, és ezt már egy ideje tudják az űrlények.
Egyes források szerint az idegenek azért gyülekeznek körülöttünk, hogy megszemléljék a világvégét – vagy legalábbis annak a világnak a végét, amelyet mi megszoktunk és adottnak veszünk. Közeleg valami, csak épp senki sem tudja, biztosan micsoda és mikor. A két leggyakrabban említett dátum a 2026-27-es évek. Én ezt a szomorú folyamatot úgy nevezném, hogy elindult egy korszakzáró dominó
– zárta szavait Sós Dóra.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
