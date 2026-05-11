Nyilvánosságra került! Tényleg létezhetnek UFO-k

Az FBI UFO-észlelései kedveznek az összeesküvés-elméletek hívőinek. Számos eset került napvilágra, amelyből kiderülhet, hogy talán nem is vagyunk egyedül az univerzumban...

UFO észlelésekről számoltak be

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Napvilágra kerültek az UFO-rejtélyek

Számos UFO-khoz köthető esetet titkolt eddig el az FBI, de az aktáknak hála már nem kell többé bizonytalanságban élnünk. Az egyik legőrültebb feltételezés szerint az Apollo 17 űrhajósait UFO üldözte. Küldetésük során az űrhajósokat ámulatba ejtették a körülöttük száguldozó törmelékek.

Most néhány nagyon fényes részecskét vagy töredéket, vagy valami hasonlót észleltünk, ami elsodródik a manőverezés során

- mondta az irányítóközpontnak akkor az egyik operátor.

Az egyik legnyugtalanítóbb beszámolóhoz köthető egy olyan történet, mely szerint 1-2 méteres űrruhás és sisakos idegeneket észleltek amerikai katonai létesítmények közelében. A megfigyelések során csillogó fémedényekről számoltak be, ezek extrém hőt és fényt bocsátottak ki, így nem lehetett túl közel menni azokhoz.

A Daily Star szerint ezek a források hiteles személyektől származtak, köztük voltak rendőrök, katonák vagy pilóták. A feljegyzések szerint számos észlelés atom- és rakétakutatási területeken történt, az összeesküvés-elméletek hívői szerint az UFO-kat vonzzák a katonai létesítmények.

Az életüket féltik, akik UFO-t láttak

Egy névtelen fiatal nő 1967-ben elvileg látott egy UFO-t, de miután elárulta észlelését, megkereste őt egy ,,földi alakot öltött" idegen lény és elrabolta. Egy UFO-t le is lőttek, a nőnek pedig azt mondta az ismeretlen entitás, hogy próbálják kiemelni a roncsokat.