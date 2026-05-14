Szimpla másnaposságra gyanakodott - lesújtó, mi növekedett a fiatal egyetemista agyán

Szimpla másnaposságra gyanakodott az a fiatal férfi, aki egy átmulatott éjszaka után elesett, és összekeverte a szavakat, ám amikor aggódó barátai kórházba vitték, sokkoló diagnózisra derült fény. Ben Cornforth 2023 februárjában a nottinghami egyetemi kollégiumában tartózkodott a barátaival, amikor tévénézés közben hirtelen zavartnak érezte magát: nem tudta követni, miről beszélnek a műsorban és szédülni kezdett. A fiatal férfi ekkor kiment a mosdóba, ahol forogni kezdett vele a szoba és elesett.
Abban az időben a barátnőmmel laktam együtt, ezért azt mondtam neki: ’Nem akarlak megijeszteni, de nem tudok beszélni’
- emlékezett vissza Ben, aki lassan ugyan tudott beszélni, viszont összefüggés nélkül, és összekeverte a szavakat.
A férfi eleinte igyekezett leplezni a problémát, mivel azt gondolta, a másnaposság okozza, a barátai azonban így is felfigyeltek a beszédproblémáira, és attól tartottak, Ben szélütést kapott, így mentőt hívtak, majd kórházba vitték. Itt egy CT-vizsgálatot követően azt közölték vele, éjszakára is maradnia kell.
Amikor behívtak minket egy szobába, elmondták, hogy van valami az agyamon, aminek nem kellene ott lennie. Az orvosok cisztára gyanakodtak, ezért felhívtam a szüleimet, hogy utazzanak fel Nottinghambe – nagyon nehéz volt felhívnom édesanyámat, hogy elmondjam neki, mi történt. Két nappal később MRI-vizsgálaton estem át
- mondta el a Birminghamból származó Ben, aki két héttel később megtudta, hogy jóindulatú daganat van a nyelvi központjában, és feltételezhetően ez okozta a rohamot, a beszédproblémákat és a zavartságot is. Az orvosok azt közölték a férfival, a daganat valószínűleg élete nagy részében ott volt, és az a legbiztonságosabb, ha nem nyúlnak hozzá.
Ben ezután gyógyszert kapott a rohamokra, majd visszatért az egyetemre, ám hamarosan még két rohamot kapott. A kontrollvizsgálat ezután aktivitást mutatott ki a daganatban, ami azt jelentette, hogy műtétre lesz szüksége. 2023 májusában a fiatal férfi egy hatórás koponyalékelésen esett át, melynek során a koponya egy részét ideiglenesen eltávolítják, hogy hozzáférjenek az agyhoz.
A műtét öt-hat órát vett igénybe, és az első részében aludtam, amikor a daganat eltávolítására készültek, aztán felébresztettek, és két órán át eszméletemnél voltam
- tette hozzá Ben, akinek a daganatát ezt követően biopsziára küldték.
A műtét után a férfi több mellékhatástól is szenvedett, többek közt nem tudott olvasni vagy tévét nézni, mivel nem volt képes követni, mi történik, illetve beszélgetéseket is csak nehezen tudott folytatni, ám az orvosok azzal biztatták, mindez csak ideiglenes.
Végül két héttel a műtét után Ben biopsziájának eredményei kimutatták, hogy 4. stádiumú agydaganatban szenved, és hat hét sugárterápiára, valamint kemoterápiára lesz szüksége. Hat hét kombinált sugárterápiás és kemoterápiás kezelés után Bennek egy éven át naponta kemoterápiás tablettákat kellett szednie.
A kezelés és a felépülés során végig arra törekedtem, hogy a dolgok a lehető legnormálisabban haladjanak előre. Tudom, hogy a jövőben több kezelésre lesz szükségem, de jelenleg nem kapok: boldognak és egészségesnek érzem magam. Igyekszem minden napból a legtöbbet kihozni
- mondta el a férfi.
Ben azóta csatlakozott a Teenage Cancer Trust’s Youth Advisory Grouphoz, amely segít a fiataloknak nyújtott támogatás alakításában, mialatt igyekszik pénzt gyűjteni a jótékonysági szervezetnek, ami támogatást nyújtott neki a kezelése alatt és után is – írja a The Sun.
