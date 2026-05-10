Mindent tarolnak az FBI aktái: „1,2 méteres földönkívüliek űrruhában és sisakokban”

Teljesen felrobbantotta az internetet az a több mint 160 dokumentumból álló UFO-aktacsomag, amelyet az amerikai kormány hozott nyilvánosságra. A Donald Trump által elrendelt titkosításfeloldás után FBI-jelentések, NASA-felvételek és különféle állami dokumentumok kerültek fel az internetre – köztük egészen elképesztő állításokkal.

Az egyik legnagyobb figyelmet egy FBI-memo kapta, amely Frank Edwards UFO-kutató 1966-os könyvére, a Flying Saucers – Serious Business című műre hivatkozik. A dokumentumban szemtanúk beszámolóiról írnak, akik állítólag különös lényeket láttak.

Földönkívüliek jelentek meg a szemtanúk előtt

A jelentés szerint „1,2 méteres földönkívüliek űrruhában és sisakokban” jelentek meg a tanúk előtt. A dokumentum szerint továbbá több tanú is fényes, fémből készült objektumokról számolt be, amelyek erős hőt és fényt sugároztak. Állítólag akadtak olyan emberek is, akik megsérültek, miután túl közel kerültek ezekhez az objektumokhoz.

A memo külön kiemeli, hogy a beszámolókat nem hétköznapi emberek tették, hanem olyan személyek, akiket megbízhatónak tartottak: rendőrök, katonák, pilóták és polgári védelmi dolgozók.

A katonai technológiára pályáznak?

Az aktákban az is szerepel, hogy a legtöbb UFO-észlelés atom- és rakétakutató létesítmények közelében történt, ami újra életre keltette azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint a földönkívüliek különösen érdeklődnek a katonai technológia iránt.

A most nyilvánosságra hozott képek és feljegyzések között NASA-anyagok is vannak. Az egyik Apollo–12 küldetés során készült felvételen állítólag egy rejtélyes objektum látható az űrhajósok közelében, míg az Apollo–17 küldetés hangfelvételein az asztronauták ismeretlen fényes tárgyakról beszéltek az űrben – írja az Express.