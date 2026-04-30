Négy évtizede beszélget az idegenekkel: elárulta, mikor kezdődik a földönkívüli invázió

Darryl Anka nem egy átlagos férfi. Már 41 éve foglalkozik az úgynevezett becsatornázással. Állítása szerint egy Bashar nevű földönkívüli hibrid lénnyel áll telepatikus kapcsolatban, aki egy párhuzamos valóságban lakik. Anka szerint ezek a lények genetikai kapcsolatban állnak velünk, mivel az emberi DNS-t használták fel saját fajuk létrehozásához. „Úgy mozogtak, mintha nem vonatkoznának rájuk a fizika törvényei” – mondta a férfi.
Darryl Anka élete elmondása szerint 1973-ban változott meg gyökeresen, amikor két alkalommal is szemtanúja volt azonosítatlan repülő tárgyak, vagyis UFO-k bukkanásának. Az első észlelésnél egy fekete, egyenlő oldalú háromszög alakú járművet látott. A második alkalommal a tárgy mindössze 21 méter távolságra volt tőle. A szemtanú szerint a járművek teljesen hangtalanok voltak és olyan hihetetlen sebességgel mozogtak, mintha nem hatnának rájuk a fizika törvényei. Anka immáron 41 éve beszélget telepatikus úton Basharral, aki meglepő információkat oszt meg vele.
Darryl elmondása szerint lényegében egy biológiai antennává és fordítógéppé alakítja magát. A becsatornázás során ő és a földönkívüli entitás (Bashar) összehangolják az agyhullámaikat. Mintha hangvillák lennének, amik átveszik egymás rezgését. Darryl szerint olyan az érzés, mintha valaki hirtelen egy pendrive-ot dugna a fejébe, és az összes információ egyszerre, egyetlen pillanat jutna el a tudatába. A csatornázó személy agya ezt a beérkezett adatcsomagot automatikusan lefordítja emberi nyelvre. Darryl szerint bárki képes erre, mindössze olyan dolgot kell csinálni hozzá, amit élvezünk.
Bashar az Essassani nép tagja, ami az ötödik, egyben legutolsó hibrid faj. Az idegen lény elmondása szerint az bólygójuk mintegy ötszáz fényévnyire van tőlünk, az Orion csillagkép közelében, de egy másik dimenzióban léteznek, úgyhogy mi nem találhatjuk meg. Darryl Anka szerint az Essassani lények alacsonyabbak nálunk, fehéres-szürke színű a bőrük és nagy a szemük. Majnem teljesen úgy néznek ki, mint a klasszikus szürkék, csak éppen állandóan vigyorognak és tele vannak szeretettel. Bashar küldetése, hogy tanításaival felébressze az embereket, hogy békét és harmóniát tudjanak teremteni önmaguk és fajuk számára.
Bashar elárulta, hogy az általunk szürkéknek nevezett lények valójában nem egy távoli galaxisból érkeztek, hanem egy párhuzamos valóságból. Azt is állította, hogy ők is igazából emberek, csak más evolúciós folyamaton mentek keresztül, mint mi. Ők már tönkretették a saját világukat, és mutáns hibridekké váltak, hogy túléljenek, de annyira átírták a saját genetikájukat, hogy elveszítették az érzelmeiket és a szaporodás képességét.
Azért járnak hozzánk, mert a mi DNS-ünkkel próbálják megjavítani a saját genetikai állományukat. Az elrablásokról szóló történetek Bashar szerint valójában egy emberekkel közösen végzett, kölcsönös beleegyezésen alapuló genetikai mentőakciót takarnak, csak erre a részre az emberek nem emlékeznek, mert a szürkék törölni szokták az áldozatok memóriáját.
Bashar elárulta Darylnek, hogy már több száz éve figyelnek minket és segítenek minket a háttérből, de úgy látják, hogy nemsokára a fizikai jelenétükre is szükség lesz. Az idegen hibrid szerint az emberiség jelenleg olyan hibákat követ el, amelyek katasztrófához vezethetnek, ha nem lépnek közbe. Éppen ezért a következő két év sorsdöntő lesz:
2026 – A nagy leleplezés éve: az esztendő végéig minden kiderül. Az eddig eltitkolt információkat megismerheti a nyilvánosság és nemcsak az UFO-kal kapcsolatban.
2027 – A kapcsolatfelvétel éve: Bashar szerint ez lesz az az év, amikor végre ténylegesen megvalósulhat a harmadik típusú találkozás és szemtől szembe találhatjuk magunkat más világok, bolygók és univerzumok lakóival.
Bár sokan szkeptikusak, mert Derryl Anka korábban Hollywoodban dolgozott, ám állításait tudományos módszerekkel is vizsgálták. Dokumentumfilm is készült arról, hogy megmérték az agyi aktivitását becsatornázás közben, és az eredmények megdöbbentőek voltak: agya ilyenkor 40-100 ciklusú gamma-állapotba került, ami egy rendkívül stabil és intenzív tudatállapot. Maga a becsatornázás folyamata pedig Anka szerint fizikailag is megterhelő. Ahogy ő mondta: „Olyan érzés, mintha a hatalmas Hoover-gát víztömegét próbálnák átpréselni egy vékony kerti slagon.”
Hogy valóban leszállnak-e az idegenek a Földre 2027-ben, azt még nem tudhatjuk biztosan, de az üzenet egyértelmű: ideje pozitívabb irányba kormányoznunk a világunkat, mielőtt még túl késő lenne.
Íme a teljes beszélgetés Derryl Ankával:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.