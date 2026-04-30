Négy évtizede beszélget az idegenekkel: elárulta, mikor kezdődik a földönkívüli invázió

Darryl Anka nem egy átlagos férfi. Már 41 éve foglalkozik az úgynevezett becsatornázással. Állítása szerint egy Bashar nevű földönkívüli hibrid lénnyel áll telepatikus kapcsolatban, aki egy párhuzamos valóságban lakik. Anka szerint ezek a lények genetikai kapcsolatban állnak velünk, mivel az emberi DNS-t használták fel saját fajuk létrehozásához. „Úgy mozogtak, mintha nem vonatkoznának rájuk a fizika törvényei” – mondta a férfi.

Bashar szerint 2027-ben fizikailag is találkozhatunk földönkívüliekkel

Darryl Anka élete elmondása szerint 1973-ban változott meg gyökeresen, amikor két alkalommal is szemtanúja volt azonosítatlan repülő tárgyak, vagyis UFO-k bukkanásának. Az első észlelésnél egy fekete, egyenlő oldalú háromszög alakú járművet látott. A második alkalommal a tárgy mindössze 21 méter távolságra volt tőle. A szemtanú szerint a járművek teljesen hangtalanok voltak és olyan hihetetlen sebességgel mozogtak, mintha nem hatnának rájuk a fizika törvényei. Anka immáron 41 éve beszélget telepatikus úton Basharral, aki meglepő információkat oszt meg vele.

Hogyan lép kapcsolatba Darryl a földönkívüli lénnyel?

Darryl elmondása szerint lényegében egy biológiai antennává és fordítógéppé alakítja magát. A becsatornázás során ő és a földönkívüli entitás (Bashar) összehangolják az agyhullámaikat. Mintha hangvillák lennének, amik átveszik egymás rezgését. Darryl szerint olyan az érzés, mintha valaki hirtelen egy pendrive-ot dugna a fejébe, és az összes információ egyszerre, egyetlen pillanat jutna el a tudatába. A csatornázó személy agya ezt a beérkezett adatcsomagot automatikusan lefordítja emberi nyelvre. Darryl szerint bárki képes erre, mindössze olyan dolgot kell csinálni hozzá, amit élvezünk.

Honnan származik Bashar?

Bashar az Essassani nép tagja, ami az ötödik, egyben legutolsó hibrid faj. Az idegen lény elmondása szerint az bólygójuk mintegy ötszáz fényévnyire van tőlünk, az Orion csillagkép közelében, de egy másik dimenzióban léteznek, úgyhogy mi nem találhatjuk meg. Darryl Anka szerint az Essassani lények alacsonyabbak nálunk, fehéres-szürke színű a bőrük és nagy a szemük. Majnem teljesen úgy néznek ki, mint a klasszikus szürkék, csak éppen állandóan vigyorognak és tele vannak szeretettel. Bashar küldetése, hogy tanításaival felébressze az embereket, hogy békét és harmóniát tudjanak teremteni önmaguk és fajuk számára.