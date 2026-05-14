KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fordulat a TV2 szőkeségének esküvője kapcsán: ilyet nem sokan tesznek

Next Top Model Hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 19:25
Czibolya Nikolettesküvőgyűrű
A Next Top Model Hungary szereplői közül többekre is rátalált a szerelem. A döntős Czibolya Nikolett pedig egyenesen az esküvőjére készül éppen, amiről különös részletet árult el.
mkb
A szerző cikkei

A Next Top Model Hungary című TV2-es tehetségkutató sikert hozott a szereplőknek: többeknek is fellendült a modellkarrierje, különösen a győztes Mészáros Lilinek, aki külföldön is bezsebelhetett már sikereket. Czibolya Nikolett ugyan ezüstérmes lett, de az ismertség az ő karrierjét is robog, ráadásul a szerelmi élete is szárnyal.

Czibolya Nikolett maga készíti a gyűrűjét
Czibolya Nikolett meglepő dolgot tett az esküvője előtt (Fotó: TV2)

Czibolya Nikolett olyat tett az esküvője előtt, amit nem sokan

Ahogy azt a Bors is megírta, öt év párkapcsolat és másfél év jegyben járás után megházasodik Czibolya Nikolett topmodell. A Next Top Model Hungary sztárja nagyszabású esküvőre készül a szintén tévéképernyőről ismerős Filipánics Bálinttal. A szervezés véghajrájában pedig furcsa lépésre szánta el magát.

A jegyesek egy kovácsműhelybe látogattak el, ahol saját kezűleg készíthették el a karikagyűrűt, amit az esküvőn majd egymás ujjára húzhatnak, s viselhetik jóban-rosszban…

A jegyespár maga készíti a gyűrűt, amit hordani fognak ezentúl (Fotó: Czibolya Nikolett Instagram)

Aranykalászos gazda a csinos modell

Bár ritka, hogy valaki saját magának készítse el a karikagyűrűjét, de akik ismerik Czibolya Nikit, azok talán nem annyira lepődnek meg. A csinos szőkeség ugyanis nagyon is rátermett. Aranykalászos gazda, családja birtokán pedig számos háztáji állatot lát el nap mint nap.

Van egy családi vállalkozásunk, egy farmunk, ahol hústermékeket gyártunk. Hogyha megnyerném a műsort és a vele járó 10 millió forintot, akkor ebbe szeretnék befektetni” – mondta a Metropolnak még a műsor előtt, amikor elmondta: szó szerint egy centiméteren múlhatott a sikere.

175 centiméter magas vagyok, pont egy centi hiányzik, hogy kifutón tökéletes legyen a magasságom

– árulta el a menyasszony, aki nemrég a közelgő esküvőről még elmondta:

Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte boldogan a modell.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu