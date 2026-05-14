Váratlan fordulat a TV2 szőkeségének esküvője kapcsán: ilyet nem sokan tesznek

A Next Top Model Hungary című TV2-es tehetségkutató sikert hozott a szereplőknek: többeknek is fellendült a modellkarrierje, különösen a győztes Mészáros Lilinek, aki külföldön is bezsebelhetett már sikereket. Czibolya Nikolett ugyan ezüstérmes lett, de az ismertség az ő karrierjét is robog, ráadásul a szerelmi élete is szárnyal.

Ahogy azt a Bors is megírta, öt év párkapcsolat és másfél év jegyben járás után megházasodik Czibolya Nikolett topmodell. A Next Top Model Hungary sztárja nagyszabású esküvőre készül a szintén tévéképernyőről ismerős Filipánics Bálinttal. A szervezés véghajrájában pedig furcsa lépésre szánta el magát.

A jegyesek egy kovácsműhelybe látogattak el, ahol saját kezűleg készíthették el a karikagyűrűt, amit az esküvőn majd egymás ujjára húzhatnak, s viselhetik jóban-rosszban…

Aranykalászos gazda a csinos modell

Bár ritka, hogy valaki saját magának készítse el a karikagyűrűjét, de akik ismerik Czibolya Nikit, azok talán nem annyira lepődnek meg. A csinos szőkeség ugyanis nagyon is rátermett. Aranykalászos gazda, családja birtokán pedig számos háztáji állatot lát el nap mint nap.

„Van egy családi vállalkozásunk, egy farmunk, ahol hústermékeket gyártunk. Hogyha megnyerném a műsort és a vele járó 10 millió forintot, akkor ebbe szeretnék befektetni” – mondta a Metropolnak még a műsor előtt, amikor elmondta: szó szerint egy centiméteren múlhatott a sikere.

175 centiméter magas vagyok, pont egy centi hiányzik, hogy kifutón tökéletes legyen a magasságom

– árulta el a menyasszony, aki nemrég a közelgő esküvőről még elmondta:

„Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte boldogan a modell.