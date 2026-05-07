Szürreális vallomás: Goldie Hawn földönkívüliektől származik?

Egészen elképesztő történetet osztott meg Goldie Hawn: az Oscar-díjas színésznő azt állítja, hogy fiatal korában földönkívüliekkel találkozott, akik még az arcát is megérintették. A hollywoodi legenda szerint az élmény egyszerre volt félelmetes és felemelő.

Goldie Hawn azt állítja 19 éves korában találkozott két földönkívülivel (Fotó: Faye Sadou)

Goldie Hawn a Jimmy Kimmel Live című talkshow-jában idézte fel azt a különös élményt, amely állítása szerint még fiatal korában történt vele Kaliforniában. A színésznő elmondta, hogy akkoriban táncosként dolgozott, és már régóta hitt abban, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban. Saját bevallása szerint gyakran nézett fel az égre, és azt kívánta, bárcsak egyszer kapcsolatba léphetne földönkívüliekkel. Goldie Hawn szerint néhány hónappal később valóban történt valami, amit azóta sem tud teljesen megmagyarázni. Egy hosszú próbanap után annyira kimerült volt, hogy lefeküdt aludni egy kollégája autójának hátsó ülésére. Elmondása szerint ekkor furcsa, magas frekvenciájú hangot hallott, majd hirtelen teljesen lebénult. Azt állítja, nem tudta mozgatni sem a kezét, sem a testét. A színésznő ezután két különös alakot látott az autó mellett.

„Kinéztem az ablakon, két alak bámult rám, mindkettő háromszög alakú, ezüstös színű”

Az Oscar-díjas színésznő egy asztrofizikus segítségével elevenítette fel az idegenekkel való találkozását (Fotó: Northfoto)

Állítása szerint az idegenek nem beszéltek, hanem hangokon keresztül kommunikáltak vele. A hollywoodi sztár úgy emlékszik, az egész jelenet egyszerre volt nyugtalanító és megmagyarázhatatlanul békés.

Megérintették az arcomat, ami olyan volt, mintha Isten ujjai érintenének meg.

Goldie Hawn továbbá azt is elmondta, hogy hosszú ideig maga sem tudta eldönteni, valóban megtörtént-e az eset, vagy csupán álmodta az egészet. Évekkel később azonban találkozott egy asztrofizikussal, aki állítólag UFO-jelenségeket kutatott az amerikai kormány számára. A beszélgetés hatására pedig egyre több részlet jutott eszébe az élményből.