Ijesztő, mit rögzített a kamera: egy szellem figyelte, ahogy a kisfiú biciklizni tanul

Bizarr történet tartja lázban az internetet: egy brit édesanya állítja, kamerára vett egy titokzatos alakot, aki kisfiát figyelte egy régi kastély ablakából. Egy szellem lehetett az?
A felvételt Louise Lenton készítette még 2018-ban a devoni Oldway Mansion területén. Az épület a 19. századból származik, és már önmagában is sejtelmes hangulatot áraszt – de ami a videón látszik, arra senki sem számított.Louise akkor épp az ötéves fiát videózta, aki a parkolóban gyakorolta a biciklizést.
A párom elment a kutyákkal a mezőre, én pedig vittem a kisfiamat a parkolóba, mert az tökéletesen sík volt a gyakorláshoz. Csak simán vettem őt a kamerával
– mesélte.
A hátborzongató rész csak később derült ki.
Otthon, már az ágyban visszanéztem a videót, és akkor vettem észre. Lefagytam
– mondta Louise.
Amikor forgattam, egyáltalán nem láttam semmit.
A felvételen halványan egy alak látható az egyik ablakban, mintha a kisfiút figyelné. Az anya szerint az alak egy idős nőre hasonlít, aki korabeli, viktoriánus ruhát visel.
Úgy néz ki, mintha kontyba lenne feltűzve a haja, és fehér mandzsetták lennének a kezén
– részletezte.
Louise hangsúlyozta, hogy alapvetően szkeptikus a paranormális jelenségekkel kapcsolatban – de erre az esetre nem talál magyarázatot. Annyira felkavarta a látvány, hogy még a helyi hatóságokat is megkereste. A Torbay Council megerősítette: azon a napon elvileg csak biztonsági személyzet tartózkodhatott az épületben.
Az anya azonban kételkedik ebben.
Biztosan nem egy őr volt. A ruházata teljesen más. Nagyon szeretném tudni, ki vagy mi volt az.
– mondta.
A videó azóta is megosztja az embereket: egyesek szerint egyértelmű paranormális jelenség, mások szerint optikai illúzió vagy véletlen egybeesés történt – írja a Mirror.
Szerinted mi lehet az?
