Hagyta meghalni? Matthew Perry testvérei durva vádakkal illették a színész asszisztensét

Caitlin és Madeline Morrison vallomásukban kemény szavakkal illették Matthew Perry asszisztensét, akit azzal vádolnak, hogy többször is ketaminnal injekciózta be a sztárt, majd „hagyta meghalni” a jakuzziban.
2023. október 28-án Matthew Perry halála sokkolta a világot. A Jóbarátok Chandler Bingjét 54 éves korában holtan találták Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. A hivatalos jelentések szerint a színész halálát ketamin akut hatása okozta, amelyet fulladás és más egészségügyi problémák súlyosbítottak. A bírósági tárgyalások során Matthew Perry testvérei, Caitlin és Madeline Morrison megrázó vallomásokat tettek. Úgy vélik, Kenneth Iwamasa, a színész személyi asszisztense nemcsak segített beszerezni a drogot, hanem többször saját kezűleg adta be neki az injekciókat annak ellenére, hogy semmilyen egészségügyi végzettséggel nem rendelkezett. Madeline Morrison szerint a legfájdalmasabb az volt, hogy az asszisztenst szinte családtagnak tekintették, és amikor megtudta, mi történt valójában, olyan érzése volt, mintha a testvére „másodszor is meghalt volna”.
Nehéz szavakba önteni azt az árulásérzetet, amit akkor éreztem, amikor megtudtam, mit tett Kenny. Sok szempontból úgy éreztem, mintha a bátyám újra meghalt volna. Minden, amit a halála napjáról hittem - minden, amit Kenny elmondott nekünk - hazugság volt.
Caitlin Morrison pedig úgy írta le Matthew Perry asszisztensét, mint a férfi, aki „hagyta meghalni testvérét a jakuzziban, miután beadta neki a ketamint”.
A hatósági jelentések alapján Kenneth Iwamasa az utolsó hetekben napi több alkalommal adott be ketamint a Jóbarátok sztárjának. Az ügyészség szerint Matthew Perry halála napján is több injekciót kapott, mielőtt elvesztette az eszméletét a jakuzziban. A tragédia után az asszisztens állítólag megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat is. A nyomozati anyagok alapján Kenneth Iwamasa arra utasított másokat, hogy semmisítsék meg a ketaminos fiolákat, a fecskendőket és bizonyos dokumentumokat. Emellett digitális adatokat is törölhetett a színész készülékeiről. Az ügyészek szerint ezzel próbálta eltussolni saját szerepét a történtekben.
A tragédia miatt összesen öt embert vontak felelősségre. Köztük volt Jasveen Sangha is, akit az amerikai sajtó csak Ketaminkirálynőként emlegetett. A vád szerint ő szállította azt a drogot, amely végül Matthew Perry halálához vezetett. A Ketaminkirálynőt végül 15 év börtönbüntetésre ítélték, míg a többi vádlott szintén többéves büntetést kapott. Kenneth Iwamasára az ügyészség három év és öt hónap börtönbüntetést kért. És bár a férfi védői azt állítják, hogy a színész nyomást gyakorolt rá, a család szerint az asszisztens kötelessége lett volna megvédeni őt, nem pedig kiszolgálni a függőségét. Matthew Perry testvérei pedig most bíznak abban, hogy a bírósági eljárás végre valamiféle igazságot szolgáltathat számukra – még akkor is, ha a szerettüket már semmi sem hozhatja vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.