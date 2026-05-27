Hagyta meghalni? Matthew Perry testvérei durva vádakkal illették a színész asszisztensét

Caitlin és Madeline Morrison vallomásukban kemény szavakkal illették Matthew Perry asszisztensét, akit azzal vádolnak, hogy többször is ketaminnal injekciózta be a sztárt, majd „hagyta meghalni" a jakuzziban.

Matthew Perry asszisztense bűnösnek vallotta magát a színész halálával kapcsolatban

Caitlin és Madeline Morrison szerint a férfi orvosi előképzettség nélkül többször ketamint adott be testvérüknek, majd „hagyta meghalni” őt a jakuzziban.

2023. október 28-án Matthew Perry halála sokkolta a világot. A Jóbarátok Chandler Bingjét 54 éves korában holtan találták Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. A hivatalos jelentések szerint a színész halálát ketamin akut hatása okozta, amelyet fulladás és más egészségügyi problémák súlyosbítottak. A bírósági tárgyalások során Matthew Perry testvérei, Caitlin és Madeline Morrison megrázó vallomásokat tettek. Úgy vélik, Kenneth Iwamasa, a színész személyi asszisztense nemcsak segített beszerezni a drogot, hanem többször saját kezűleg adta be neki az injekciókat annak ellenére, hogy semmilyen egészségügyi végzettséggel nem rendelkezett. Madeline Morrison szerint a legfájdalmasabb az volt, hogy az asszisztenst szinte családtagnak tekintették, és amikor megtudta, mi történt valójában, olyan érzése volt, mintha a testvére „másodszor is meghalt volna”.

Nehéz szavakba önteni azt az árulásérzetet, amit akkor éreztem, amikor megtudtam, mit tett Kenny. Sok szempontból úgy éreztem, mintha a bátyám újra meghalt volna. Minden, amit a halála napjáról hittem - minden, amit Kenny elmondott nekünk - hazugság volt.

Caitlin Morrison pedig úgy írta le Matthew Perry asszisztensét, mint a férfi, aki „hagyta meghalni testvérét a jakuzziban, miután beadta neki a ketamint”.

Súlyos részletek derültek ki Matthew Perry haláláról: az asszisztens bizonyítékokat semmisített meg

A hatósági jelentések alapján Kenneth Iwamasa az utolsó hetekben napi több alkalommal adott be ketamint a Jóbarátok sztárjának. Az ügyészség szerint Matthew Perry halála napján is több injekciót kapott, mielőtt elvesztette az eszméletét a jakuzziban. A tragédia után az asszisztens állítólag megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat is. A nyomozati anyagok alapján Kenneth Iwamasa arra utasított másokat, hogy semmisítsék meg a ketaminos fiolákat, a fecskendőket és bizonyos dokumentumokat. Emellett digitális adatokat is törölhetett a színész készülékeiről. Az ügyészek szerint ezzel próbálta eltussolni saját szerepét a történtekben.