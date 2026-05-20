Döbbenet: Gyíklények és óriásrovarok tetemeit találták meg a lezuhant repülő csészealjakban?

A világ legfejlettebb védelmi rendszere mögött olyan tudományos munka zajlik, amit az átlagember ép ésszel fel sem foghat. A héten bombaként robbant a hír, amikor dr. Hal Puthoff, a CIA egykori elismert kutatója és az amerikai repülőeszköz-alkalmazási program (AAWSAP) volt tanácsadója megszólalt Steve Bartlett népszerű podcastjában. A 89 éves, Stanfordot végzett kvantumfizikus beavatta a hallgatóságot azokba a szigorúan őrzött protokollokba, amelyek a rendkívüli ufóroncs-mentési műveleteket övezik. Puthoff nyíltan kijelentette, hogy a szakértők sikeresen biztosították több idegen faj biológiai maradványait.

Nem csak technológiát rejtettek el: a lezuhant ufó roncsai mellett állítólag idegen lények maradványaira is rábukkantak az amerikai szakemberek / Fotó: pamela ranya / shutterstock

Sokkoló vallomást tett a CIA ex-kutatója az ufókról

Puthoff kiemelte, hogy a kutatások a legnagyobb fegyelem mellett zajlanak, és olyan elitegységek jelentéseire támaszkodnak, amelyek a roncsok biztonságba helyezéséért felelnek.

Azok az emberek, akik maguk is érintettek voltak a roncsmentési munkálatokban, azt mondták, hogy legalább négy típus létezik. Négy teljesen különálló faj. Bár nekem nem volt közvetlen hozzáférésem a testekhez, teljes mértékben hiszek azoknak, akikkel beszéltem

– mutatta be a rendkívüli tudományos eredményt az idős fizikus.

Sáskaemberek és északi típusú lények a boncasztalon

Bár Puthoff a stratégiai részleteket nem taglalta, korábbi kollégája, dr. Eric Davis már korábban felvázolta a hivatalos jelentésekben szereplő kategóriákat. Eszerint a szakértők által vizsgált lények mind humanoid felépítésűek: két karjuk és két lábuk van.

A dokumentációk szerint a kutatócsoportok elkülönítették a popkultúrából jól ismert, hatalmas szemű „Szürkéket”, valamint a sáskaszerű „Inszektoidokat”. A vizsgálatok kiterjednek két emberméretű fajra is: a pikkelyes bőrű „Reptiliánokra”, valamint az úgynevezett „Nordikusokra”, akik kísértetiesen hasonlítanak az észak-európai emberekre. David Grusch, a légierő korábbi magas rangú hírszerző tisztje már a kongresszusban is megerősítette, hogy az ország birtokában van ezeknek a nem emberi eredetű biológiai mintáknak.

Az életükkel játszanak, akik köpni mernek

A projekteket övező elképesztő fegyelem azonban nem véletlen: a tét a földi civilizáció stabilitása és a nemzetbiztonság. Dan Farrah, az Age of Disclosure című film rendezője elárulta, hogy a résztvevők a hatalmas felelősség miatt inkább a háttérben maradnak.

Háttérbeszélgetést folytattam néhány olyan szakemberrel, akik részt vettek a roncsok biztosításában. Kamera elé azonban érthető okokból egyikük sem állhatott. Volt egy tanú, aki végül küldött egy üzenetet: 'Hosszas mérlegelés és a feleségemmel való komoly beszélgetés után úgy döntöttem, ha beszélek, az életemmel fizetek. Nem veszek részt az interjúban'

– magyarázta Farrah.