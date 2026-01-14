Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Klímaváltozás rejtett hatásai: ősi mikrobák az olvadó jég alatt – Veszélyek, amikre nem is gondolnál

klímaváltozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:15
olvadó gleccserbetegségkutatás
Ahogy a sarkvidéki jég olvadni kezd, nemcsak régi csontok és fosszíliák kerülnek elő, hanem olyan mikroorganizmusok is, amelyek évezredeken át el voltak zárva a világtól. A klímaváltozás nagyobb veszélyt rejthet, mint elsőre gondolnád. Az ősi mikrobák és az olvadó jégsapkák kapcsolata egyre gyakrabban bukkan fel a tudományos hírekben, nem véletlenül. Miért? A cikkből kiderül!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A klímaváltozás szó hallatán legtöbbször az olvadó gleccserek, az emelkedő tengerszint vagy a jegesmedvék jutnak az eszünkbe. Kevésbé látványos, de annál izgalmasabb kérdés, mi minden szabadulhat fel a fagyos talaj mélyéről? A permafroszt, vagyis az állandóan fagyott talaj (örökfagy) olyan, mint egy időkapszula: mindent megőriz – beleértve baktériumokat és vírusokat is.  

Klímaváltozást kutató központ az olvadó jégsapkán.
Ősi mikrobák az olvadó jég alatt – Milyen rejtett következményei lehetnek a klímaváltozásnak? Cikkünkből kiderül.
Fotó: Mozgova /  Shutterstock 
  • Az olvadó jég nemcsak fosszíliákat, hanem baktériumokat is rejt.
  • Egyes mikrobák képesek túlélni a fagyban.
  • Olyan betegségekkel találhatja szembe magát az emberiség, amire már rég nem volt példa.

Klímaváltozás: Mit rejthet az olvadó sarkvidéki jég?

Mi az a permafroszt, és miért fontos?

A permafroszt hatalmas területeken borítja Szibériát, Alaszkát és az északi sarkvidéket. Ezek a földrétegek akár több tízezer éve fagyott állapotban vannak. Amíg hideg van, nincs gond: a bennük lévő mikrobák „alszanak”. A baj ott kezdődik, amikor a hőmérséklet emelkedik, és a jég olvadni kezd.

Miért? Mert ilyenkor olyan kórokozók is újra aktívvá válhatnak, amelyekkel az emberiség régóta nem találkozott. Nem tudhatjuk pontosan, mit rejt a jég.

Valódi veszély vagy túllihegett félelem?

A kutatók nem riogatni akarnak, nem arról van szó, hogy holnap új járvány söpör végig a világon, és kihalhat az emberiség az olvadó jég miatt, de nem szabad félvállról vennünk a dolgot. Volt már példa arra, hogy egy felmelegedés hatására régi baktériumok betegséget okoztak – például állatoknál, elszigetelt területeken.

A tudomány jelenlegi állása szerint a kockázat létezik, de nem kiszámítható. Vannak mikrobák, amelyek képesek túlélni a fagyasztást, majd „felébredni”, ha kedvezőbb környezetbe kerülnek.

Ősi mikrobák, amik a klímaváltozás hatására olvadnak ki a jégpáncélból.
Az olvadó permafroszt ősi mikrobákat szabadíthat fel. Mit jelent ez ránk nézve, és kell-e aggódnunk? 
Fotó: Adansijav Official /  Shutterstock 

Miért most kerül elő ez a téma?

Az északi régiók gyorsabban melegszenek, mint a Föld többi része. Ráadásul egyre több ember jelenik meg ezeken a területeken: kutatók, bányászok, turisták. Minél több a mozgás, annál nagyobb az esély a „találkozásra” is.

A szakértők szerint ezért lenne fontos:

  • folyamatosan monitorozni a permafroszt állapotát,
  • vizsgálni az ott talált mikroorganizmusokat,
  • és komolyan venni a klímaváltozás lassítását célzó lépéseket.

Mit jelent ez a mindennapjainkra nézve?

Őszintén? A legtöbbünk életében semmit – legalábbis egyelőre. De jó, ha észben tartjuk, hogy az olvadó jégsapkák rendkívül hatásos konzerváló anyagok, amik olyan titkokat rejtenek, amiről a kutatóknak is csak sejtéseik vannak. Amit egyszer a jég eltemetett, az képes újra felszínre kerülni.   

Az alábbi videóban érdekes felvételeket láthatsz az olvadó gleccserekről:

