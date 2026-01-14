Klímaváltozás rejtett hatásai: ősi mikrobák az olvadó jég alatt – Veszélyek, amikre nem is gondolnál

A klímaváltozás szó hallatán legtöbbször az olvadó gleccserek, az emelkedő tengerszint vagy a jegesmedvék jutnak az eszünkbe. Kevésbé látványos, de annál izgalmasabb kérdés, mi minden szabadulhat fel a fagyos talaj mélyéről? A permafroszt, vagyis az állandóan fagyott talaj (örökfagy) olyan, mint egy időkapszula: mindent megőriz – beleértve baktériumokat és vírusokat is.

Ősi mikrobák az olvadó jég alatt – Milyen rejtett következményei lehetnek a klímaváltozásnak? Cikkünkből kiderül.

Fotó: Mozgova / Shutterstock

Az olvadó jég nemcsak fosszíliákat, hanem baktériumokat is rejt.

Egyes mikrobák képesek túlélni a fagyban.

Olyan betegségekkel találhatja szembe magát az emberiség, amire már rég nem volt példa.

Klímaváltozás: Mit rejthet az olvadó sarkvidéki jég?

Mi az a permafroszt, és miért fontos?

A permafroszt hatalmas területeken borítja Szibériát, Alaszkát és az északi sarkvidéket. Ezek a földrétegek akár több tízezer éve fagyott állapotban vannak. Amíg hideg van, nincs gond: a bennük lévő mikrobák „alszanak”. A baj ott kezdődik, amikor a hőmérséklet emelkedik, és a jég olvadni kezd.

Miért? Mert ilyenkor olyan kórokozók is újra aktívvá válhatnak, amelyekkel az emberiség régóta nem találkozott. Nem tudhatjuk pontosan, mit rejt a jég.

Valódi veszély vagy túllihegett félelem?

A kutatók nem riogatni akarnak, nem arról van szó, hogy holnap új járvány söpör végig a világon, és kihalhat az emberiség az olvadó jég miatt, de nem szabad félvállról vennünk a dolgot. Volt már példa arra, hogy egy felmelegedés hatására régi baktériumok betegséget okoztak – például állatoknál, elszigetelt területeken.

A tudomány jelenlegi állása szerint a kockázat létezik, de nem kiszámítható. Vannak mikrobák, amelyek képesek túlélni a fagyasztást, majd „felébredni”, ha kedvezőbb környezetbe kerülnek.

Az olvadó permafroszt ősi mikrobákat szabadíthat fel. Mit jelent ez ránk nézve, és kell-e aggódnunk?

Fotó: Adansijav Official / Shutterstock

Miért most kerül elő ez a téma?

Az északi régiók gyorsabban melegszenek, mint a Föld többi része. Ráadásul egyre több ember jelenik meg ezeken a területeken: kutatók, bányászok, turisták. Minél több a mozgás, annál nagyobb az esély a „találkozásra” is.

A szakértők szerint ezért lenne fontos:

folyamatosan monitorozni a permafroszt állapotát,

vizsgálni az ott talált mikroorganizmusokat,

és komolyan venni a klímaváltozás lassítását célzó lépéseket.

Mit jelent ez a mindennapjainkra nézve?

Őszintén? A legtöbbünk életében semmit – legalábbis egyelőre. De jó, ha észben tartjuk, hogy az olvadó jégsapkák rendkívül hatásos konzerváló anyagok, amik olyan titkokat rejtenek, amiről a kutatóknak is csak sejtéseik vannak. Amit egyszer a jég eltemetett, az képes újra felszínre kerülni.