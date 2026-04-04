A NASA végre lerántotta a leplet: nemcsak leszállni terveznek a Holdra

A NASA elárulta, hogy újabb terveik vannak a holdra szállással kapcsolatban.

A NASA bázist építene a Holdon (fotó: Pexels)

Ezek a NASA tervei

Az ügynökség vezetője, Jared Isaacman egy washingtoni rendezvényen fedte fel a stratégiát, amely nemcsak egy útitervet, de egy holdbázis építését is magában foglalja.

A NASA elkötelezett amellett, hogy ismét megvalósítsa a szinte lehetetlent: visszatérni a Holdra, építeni egy holdbázist, biztosítani a tartós jelenlétet, és megtenni minden mást, ami az amerikai űrvezető szerep biztosításához szükséges

- mondta.

A tervek szerint egy nukleáris űrhajót, a Space Reactor-1 Freedomot küldenek a Marsra - ezek a tervek a meglévő Artemis programra épülnek, amelynek célja az űrhajósok Holdra juttatása. Ezen kívül tervben van a Space Launch System (SLS) rakétakonfigurációjának szabványosítása, és legalább egy holdra szállás tervezése ezt követően évente.

Az Artemis III a jelenlegi tervek szerint 2027-ben indul, és az integrált rendszerek és a működési képességek Föld körüli pályán történő tesztelésére fog összpontosítani. Ezután kerül majd sorra az Artemis IV, amely a holdra szállást fogja végrehajtani.

A távolabbi jövőt tekintve a NASA bejelentette, hogy egyre inkább a kereskedelmi forgalomban beszerzett és újrafelhasználható hardverekre fog támaszkodni a gyakoribb, emberes küldetések támogatásához. Ez kezdetben félévente történne, de a technológia fejlődésével ez az arány folyamatosan növelhető.

Itt azonban nem állnának meg: a Holdon egy állandó bázis felépítésének szakaszos terve is készen van. A Gateway holdűrállomás fejlesztését jelenlegi formájában szüneteltetni tervezik - ehelyett a Hold felszínén történő fenntartható műveletek támogatására tervezett infrastruktúrát helyezik előtérbe.

Az ügynökség szerint a változtatások célja, hogy lehetővé tegyék a folyamatos emberi jelenlétet a Holdon, miközben megalapozzák a jövőbeli mélyűr kutatását is - írja a Metro.