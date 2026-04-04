BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A NASA végre lerántotta a leplet: nemcsak leszállni terveznek a Holdra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 05:30
A 2027-es misszió mellett több terv is készenlétben van. A NASA gyakrabban szeretne a Holdra látogatni, és bázist is építene ott.
CJA
A szerző cikkei

A NASA elárulta, hogy újabb terveik vannak a holdra szállással kapcsolatban.

A NASA bázist építene a Holdon
A NASA bázist építene a Holdon

Ezek a NASA tervei

Az ügynökség vezetője, Jared Isaacman egy washingtoni rendezvényen fedte fel a stratégiát, amely nemcsak egy útitervet, de egy holdbázis építését is magában foglalja.

A NASA elkötelezett amellett, hogy ismét megvalósítsa a szinte lehetetlent: visszatérni a Holdra, építeni egy holdbázist, biztosítani a tartós jelenlétet, és megtenni minden mást, ami az amerikai űrvezető szerep biztosításához szükséges

- mondta.

A tervek szerint egy nukleáris űrhajót, a Space Reactor-1 Freedomot küldenek a Marsra - ezek a tervek a meglévő Artemis programra épülnek, amelynek célja az űrhajósok Holdra juttatása. Ezen kívül tervben van a Space Launch System (SLS) rakétakonfigurációjának szabványosítása, és legalább egy holdra szállás tervezése ezt követően évente.

Az Artemis III a jelenlegi tervek szerint 2027-ben indul, és az integrált rendszerek és a működési képességek Föld körüli pályán történő tesztelésére fog összpontosítani. Ezután kerül majd sorra az Artemis IV, amely a holdra szállást fogja végrehajtani.

A távolabbi jövőt tekintve a NASA bejelentette, hogy egyre inkább a kereskedelmi forgalomban beszerzett és újrafelhasználható hardverekre fog támaszkodni a gyakoribb, emberes küldetések támogatásához. Ez kezdetben félévente történne, de a technológia fejlődésével ez az arány folyamatosan növelhető.

Itt azonban nem állnának meg: a Holdon egy állandó bázis felépítésének szakaszos terve is készen van. A Gateway holdűrállomás fejlesztését jelenlegi formájában szüneteltetni tervezik - ehelyett a Hold felszínén történő fenntartható műveletek támogatására tervezett infrastruktúrát helyezik előtérbe.

Az ügynökség szerint a változtatások célja, hogy lehetővé tegyék a folyamatos emberi jelenlétet a Holdon, miközben megalapozzák a jövőbeli mélyűr kutatását is - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
