Újra bolygó lesz a Plútó? Megszólalt a NASA vezetője

A vezető csillagászok húsz évvel ezelőtt leminősítették a Plútót, a NASA legfőbb tisztviselője azonban kijelentette, hogy ideje naggyá tenni. Az amerikai űrügynökség igazgatója, Jared Isaacman egy szenátusi bizottságnak azt nyilatkozta, hogy a kis Plútónak szeretne új minősítést létrehozni.
Jared Isaacman kijelentette, hogy jelenleg is dolgoznak olyan tanulmányokon és álláspontokon, amelyek helytállhatnak a tudományos közösségekben is. Isaacman azután tette ezeket a megjegyzéseket, hogy egy 10 éves gyereknek elárulta: a NASA fontolgatja, hogy a Plútót visszalépteti a bolygók közé.
Bár ő a NASA igazgatója, de ilyen szintű lépéseket ő sem tehet egymaga. Ez a Nemzetközi Csillagászati Unió feladata. A szakszervezet a világ legnagyobb csillagászokat tömörítő szakmai szervezete, ami azt jelenti, hogy a NASA mindössze annyit tehet, hogy a szakértőket a Plútó újragondolására ösztönzi. Jim Bridensteine, Isaacman elődje egy csúcstalálkozón még viccelődött is: „Mindannyiótoknak hazudtak. A Plútó egy bolygó.”
Ramasamy Venugopal szerint ez a változtatás nem fog egyhamar megtörténni.
Megértjük, hogy sokan úgy érzik, hogy a Plútót lefokozták; de valójában a Plútó egy új naprendszerbeli égitestcsalád vezető objektumává vált
- jelentette ki.
A Plútót eredetileg a Naprendszerünk kilencedik bolygójaként osztályozták, miután 1930-ban Clyde Tombaugh felfedezte. Egy 11 éves angol lány, Venetia Burney egy görög istenről nevezte el - számol be róla a metro.co.uk.
Az egyetemi csillagászok azonban úgy gondolták, hogy ez a nagyjából 4,8 millió kilométerre lévő jeges, kopár gömb nem illik bele a bolygólétről alkotott definíciójukba. A szakszervezet 2009-ben megszavazta, hogy három kritériumnak kell megfelelnie egy égitestnek, ahhoz, hogy bolygónak minősítsék:
A harmadik pont alatt azt értik a csillagászok, hogy átszántotta a Nap körül keringő összes kozmikus földet és havat, hogy szabad utat nyisson. Ennek a feltételnek nem tud a Plútó megfelelni, ezért is adták neki a törpebolygó titulust. A Plútó 1400 mérföld széles csak.
A tudományos világ azonban nem törődött bele a Plútó lefokozásába. A Naprendszer B-listája ellen nem sokkal később 300 tudós írt alá petíciót. Ritka szenvedélyes vita alakult ki a tudós közösségekben a Plútó miatt.
