Újra bolygó lesz a Plútó? Megszólalt a NASA vezetője

A vezető csillagászok húsz évvel ezelőtt leminősítették a Plútót, a NASA legfőbb tisztviselője azonban kijelentette, hogy ideje naggyá tenni. Az amerikai űrügynökség igazgatója, Jared Isaacman egy szenátusi bizottságnak azt nyilatkozta, hogy a kis Plútónak szeretne új minősítést létrehozni.

Jared Isaacman kijelentette, hogy jelenleg is dolgoznak olyan tanulmányokon és álláspontokon, amelyek helytállhatnak a tudományos közösségekben is. Isaacman azután tette ezeket a megjegyzéseket, hogy egy 10 éves gyereknek elárulta: a NASA fontolgatja, hogy a Plútót visszalépteti a bolygók közé.

Dear @NASA. From 10 year old Kaela. She is mailing to you today. Too cute not to post. She and her family are friends of ours. #bringplutoback pic.twitter.com/goPIb55iQG — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) April 9, 2026

Bár ő a NASA igazgatója, de ilyen szintű lépéseket ő sem tehet egymaga. Ez a Nemzetközi Csillagászati Unió feladata. A szakszervezet a világ legnagyobb csillagászokat tömörítő szakmai szervezete, ami azt jelenti, hogy a NASA mindössze annyit tehet, hogy a szakértőket a Plútó újragondolására ösztönzi. Jim Bridensteine, Isaacman elődje egy csúcstalálkozón még viccelődött is: „Mindannyiótoknak hazudtak. A Plútó egy bolygó.”

Ramasamy Venugopal szerint ez a változtatás nem fog egyhamar megtörténni.

Megértjük, hogy sokan úgy érzik, hogy a Plútót lefokozták; de valójában a Plútó egy új naprendszerbeli égitestcsalád vezető objektumává vált

- jelentette ki.

Miért nem számít bolygónak a Plútó?

A Plútót eredetileg a Naprendszerünk kilencedik bolygójaként osztályozták, miután 1930-ban Clyde Tombaugh felfedezte. Egy 11 éves angol lány, Venetia Burney egy görög istenről nevezte el - számol be róla a metro.co.uk.

Az egyetemi csillagászok azonban úgy gondolták, hogy ez a nagyjából 4,8 millió kilométerre lévő jeges, kopár gömb nem illik bele a bolygólétről alkotott definíciójukba. A szakszervezet 2009-ben megszavazta, hogy három kritériumnak kell megfelelnie egy égitestnek, ahhoz, hogy bolygónak minősítsék:

Az objektum a Nap körül keringjen Elég nagy ahhoz, hogy a gravitációja kerek formára húzza A pályája körüli környéket megtisztítja

A harmadik pont alatt azt értik a csillagászok, hogy átszántotta a Nap körül keringő összes kozmikus földet és havat, hogy szabad utat nyisson. Ennek a feltételnek nem tud a Plútó megfelelni, ezért is adták neki a törpebolygó titulust. A Plútó 1400 mérföld széles csak.