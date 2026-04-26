Sosem láttad még így a Holdat – 5 hazai helyszín, ahol karnyújtásnyira a világűr

Azok számára, akik szívesen fürkészik az éjszakai égbolt titkait vagy az űrkutatás legújabb eredményeit, a hazai csillagvizsgálók felejthetetlen élményeket kínálnak. Magyarország számos pontján találhatók olyan helyszínek, ahol a modern technológia és szakértő vezetés segít közelebb hozni a világmindenséget, ezek közül mutatunk be öt intézményt.
Ezeken a helyszíneken a látogatók VR-küldetéseken (olyan interaktív, digitális élmény, amely a virtuális valóság – Virtual Reality – technológiáját használja arra, hogy a felhasználót egy szimulált környezetbe helyezze) vehetnek részt, meteoritokat érinthetnek meg, vagy óriástávcsöveken keresztül figyelhetik meg a távoli galaxisokat. Ezek az intézmények a tudományos ismeretterjesztést ötvözik a szórakozással, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, hiszen az éjszakai észlelésekhez gyakran derült idő szükséges.
A csillagvizsgáló a Bükki Nemzeti Park szívében, Répáshuta felett helyezkedik el, és 2022-es megnyitása óta Közép-Európa egyik legkorszerűbb csillagászati központjaként ismert. A létesítményben egy 100 négyzetméteres, 4K felbontású planetárium működik, ahol négy lézerprojektor által vetített filmek mutatják be az univerzum működését. A 6,7 méter átmérőjű kupola alatt nappal naptávcsővel a naptevékenységet, éjszaka pedig a bolygókat és csillagokat lehet tanulmányozni szakvezetés mellett. Az interaktív kiállítás a csillagok életciklusát szemlélteti, a kalandvágyók pedig VR-küldetéseken próbálhatják ki az űrutazást. A területen egy 4 kilométeres tanösvény is található, amely a Naprendszer méretarányait mutatja be.
A Bakonyban található obszervatórium komplex élményt nyújt a tudomány kedvelőinek. A látogatók megtekinthetnek egy valódi szkafandert és egy Mars-szonda mérethű másolatát is. A 4K felbontású digitális planetárium mellett egy 3D-s moziterem is üzemel, ahol a NASA legfrissebb felvételeit vetítik. A távcsőpark lehetővé teszi a mélyűri objektumok megfigyelését, a tűzgömb-terem pedig a hullócsillagok és meteorok világába kalauzol.
A Mátra 944 méteres magasságában fekvő intézmény elsősorban tudományos kutatóhely, ahol világszínvonalú munka folyik. Itt található az ország egyik legnagyobb, egy méter átmérőjű tükrös távcsöve. A látogatók bepillantást nyerhetnek abba a környezetbe, ahol a csillagászok szupernóvákat és kisbolygókat fedeznek fel. Érdekesség, hogy a kutatók pihenőépülete az Oroszlán csillagkép formáját mintázza.
A főváros felett, a Svábhegyen egy interaktív élményközpont működik, amely különleges lézeres csillagképtúrákkal teszi szemléletessé az égbolt ismeretét. A programok között szerepel meteoritvizsgálat, látványos fizikai kísérletek és éjszakai észlelések is. A látogatók megismerhetik a történelmi távcsőóriások működését, és 3D-s vetítéseken keresztül mélyülhetnek el a kozmosz látványában.
Ez a terület Európa első nemzetközi csillagoségbolt-parkja, ahol a fényszennyezés minimális, így a Tejút látványa is lenyűgöző. A park nappali és éjszakai programokat egyaránt kínál: a planetáriumi előadások mellett csillagnéző túrákat szerveznek az erdőben. A komplexumhoz tartozik egy 25 méter magas kilátó is, amelynek legfelső szintjéről egyedülálló panoráma nyílik a somogyi dombságra és a csillagos égre.
