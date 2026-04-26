Sosem láttad még így a Holdat – 5 hazai helyszín, ahol karnyújtásnyira a világűr

Azok számára, akik szívesen fürkészik az éjszakai égbolt titkait vagy az űrkutatás legújabb eredményeit, a hazai csillagvizsgálók felejthetetlen élményeket kínálnak. Magyarország számos pontján találhatók olyan helyszínek, ahol a modern technológia és szakértő vezetés segít közelebb hozni a világmindenséget, ezek közül mutatunk be öt intézményt.

A magyarországi csillagvizsgálók, mint a Zselici Csillagpark, izgalmas családi programot kínálnak a világmindenség iránt érdeklődők számára.

Fotó: Airpixel - Drone imagery / shutterstock

Interaktív VR-küldetések és 4K planetáriumi vetítések.

Szakvezetéses távcsöves észlelések éjjel és nappal.

Különleges meteoritgyűjtemények és űrkutatási kiállítások.

Melyek a legjobb hazai csillagvizsgálók egy családi kiránduláshoz?

Ezeken a helyszíneken a látogatók VR-küldetéseken (olyan interaktív, digitális élmény, amely a virtuális valóság – Virtual Reality – technológiáját használja arra, hogy a felhasználót egy szimulált környezetbe helyezze) vehetnek részt, meteoritokat érinthetnek meg, vagy óriástávcsöveken keresztül figyelhetik meg a távoli galaxisokat. Ezek az intézmények a tudományos ismeretterjesztést ötvözik a szórakozással, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, hiszen az éjszakai észlelésekhez gyakran derült idő szükséges.

Elgondolkodtál már azon, miért van minden csillagvizsgálónak gömb alakú kupolája? Ez ugyanis 360 fokos elforgathatóságot és stabil védelmet biztosít a távcsőnek, miközben a résnyire nyitható tető megóvja a precíz műszereket a széltől és a zavaró fényektől. (Pannon Csillagda)

Fotó: csikiphoto / shutterstock

Bükki Csillagda, Répáshuta

A csillagvizsgáló a Bükki Nemzeti Park szívében, Répáshuta felett helyezkedik el, és 2022-es megnyitása óta Közép-Európa egyik legkorszerűbb csillagászati központjaként ismert. A létesítményben egy 100 négyzetméteres, 4K felbontású planetárium működik, ahol négy lézerprojektor által vetített filmek mutatják be az univerzum működését. A 6,7 méter átmérőjű kupola alatt nappal naptávcsővel a naptevékenységet, éjszaka pedig a bolygókat és csillagokat lehet tanulmányozni szakvezetés mellett. Az interaktív kiállítás a csillagok életciklusát szemlélteti, a kalandvágyók pedig VR-küldetéseken próbálhatják ki az űrutazást. A területen egy 4 kilométeres tanösvény is található, amely a Naprendszer méretarányait mutatja be.

Pannon Csillagda, Bakonybél

A Bakonyban található obszervatórium komplex élményt nyújt a tudomány kedvelőinek. A látogatók megtekinthetnek egy valódi szkafandert és egy Mars-szonda mérethű másolatát is. A 4K felbontású digitális planetárium mellett egy 3D-s moziterem is üzemel, ahol a NASA legfrissebb felvételeit vetítik. A távcsőpark lehetővé teszi a mélyűri objektumok megfigyelését, a tűzgömb-terem pedig a hullócsillagok és meteorok világába kalauzol.