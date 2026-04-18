Értetlenül állnak a tudósok: szokatlan anyagot fedeztek fel az Uránusz belsejében

Az űrszakértők fejüket vakarva fedezték fel az Uránusz jeges belsejében megbúvó bizarr anyagot - ez mindennel szembemegy, amit az anyag Földön való viselkedése elemzése alapján tudunk.

Szokatlan dolgot találtak az Uránuszon (Fotó: unsplash)

Mit találtak az Uránuszon?

A Naprendszer jégóriásainak, az Uránusznak és a Neptunusznak, a belsejét vizsgáló szakértők szén-hidrid(ek)et találtak. Ez a vegyület a mélyűr zúzó nyomása alatt különös, szilárd és folyékony halmazállapot közötti hibridként kezdett viselkedni.

A tanulmány szerint ezeknek a távoli világoknak a belső tere sokkal kaotikusabb, mint eddig elképzeltük. Cong Liu és Ronald Cohen kutatók figyelmüket a hidrogén és héliumrétegek alatt eltemetett „forró jégre” összpontosították - ezekben a zónákban a hőmérséklet 4000 és 6000 Kelvin között mozog, míg a nyomás elképesztő: 500-3000 gigapascal.

Csúcstechnológiás kvantumszimulációk és mesterséges intelligencia segítségével a kutató csapat megállapította, hogy a szén-hidrid merev, hatszögletű struktúrát vehet fel. A hidrogénatomok emellett valami igazán furcsát művelnek: ahelyett, hogy minden irányba ugrálnának, spirális pályákon haladnak a szénatomok körül.

Ez a szuperionos állapot megmagyarázhatja, miért van az Uránusznak és a Neptunusznak ingatag mágneses mezeje. A Földdel ellentétben a két bolygó mágneses mezői ferdék, és nem a bolygók középpontjában helyezkednek el.

A szén és a hidrogén a bolygók anyagában leggyakoribb elemek közé tartozik, mégis együttes viselkedésük óriásbolygó-körülmények között még mindig nem teljesen ismert

- mondta Liu.

A spirális atommozgások megváltoztathatják a hő és az elektromosság áramlását a bolygó magján keresztül, és akár titkos motorokként is működhetnek - írja a Daily Star.