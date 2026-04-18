Értetlenül állnak a tudósok: szokatlan anyagot fedeztek fel az Uránusz belsejében

Neptunusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 19:00
felfedezésUránusz
Sok mindent megmagyarázhat a szokatlanul viselkedő anyag. Az Uránusz belsejében tett felfedezés sok korábbi kutatást megcáfol.
CJA
Az űrszakértők fejüket vakarva fedezték fel az Uránusz jeges belsejében megbúvó bizarr anyagot - ez mindennel szembemegy, amit az anyag Földön való viselkedése elemzése alapján tudunk.

Szokatlan dolgot találtak az Uránuszon
Szokatlan dolgot találtak az Uránuszon (Fotó: unsplash)

Mit találtak az Uránuszon?

A Naprendszer jégóriásainak, az Uránusznak és a Neptunusznak, a belsejét vizsgáló szakértők szén-hidrid(ek)et találtak. Ez a vegyület a mélyűr zúzó nyomása alatt különös, szilárd és folyékony halmazállapot közötti hibridként kezdett viselkedni.

A tanulmány szerint ezeknek a távoli világoknak a belső tere sokkal kaotikusabb, mint eddig elképzeltük. Cong Liu és Ronald Cohen kutatók figyelmüket a hidrogén és héliumrétegek alatt eltemetett „forró jégre” összpontosították - ezekben a zónákban a hőmérséklet 4000 és 6000 Kelvin között mozog, míg a nyomás elképesztő: 500-3000 gigapascal.

Csúcstechnológiás kvantumszimulációk és mesterséges intelligencia segítségével a kutató csapat megállapította, hogy a szén-hidrid merev, hatszögletű struktúrát vehet fel. A hidrogénatomok emellett valami igazán furcsát művelnek: ahelyett, hogy minden irányba ugrálnának, spirális pályákon haladnak a szénatomok körül.

Ez a szuperionos állapot megmagyarázhatja, miért van az Uránusznak és a Neptunusznak ingatag mágneses mezeje. A Földdel ellentétben a két bolygó mágneses mezői ferdék, és nem a bolygók középpontjában helyezkednek el.

A szén és a hidrogén a bolygók anyagában leggyakoribb elemek közé tartozik, mégis együttes viselkedésük óriásbolygó-körülmények között még mindig nem teljesen ismert

- mondta Liu.

A spirális atommozgások megváltoztathatják a hő és az elektromosság áramlását a bolygó magján keresztül, és akár titkos motorokként is működhetnek - írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu