Danny Blue:„Többé nem hagyom, hogy bárki is hazudjon nekem”

Danny Blue mentalistaként meghódította a hazai színpadokat, de vajon ki rejtőzik a titokzatos mosoly mögött? Mindannyian láttuk már a megdöbbentő trükkjeit a képernyőn, most pedig a hot! magazinnak engedett mélyebb betekintést a mindennapjaiba.

Danny Blue logikáját nagypapája trenírozta

Hogyan lettél mentalista?

„Gyermekkoromban a nagypapámmal rengeteg időt töltöttünk különféle társas- és táblajátékokkal. Ahogy visszagondolok, olyan, mintha papa tudatosan ebbe az irányba terelt volna, hisz mentálisan trenírozott, fejlesztette a megfigyelőképességemet és a logikámat. Később találkoztam egy mesterrel, aki felvetette, hogy mi lenne, ha színpadra vinnénk azt, amit már eleve tudok. Gyakorlatilag így kezdődött minden. Elkezdtem mélyebben érdeklődni aziránt, amit mondott és mutatott nekem.”

Milyen volt a gyerekkorod?

„Ez az érdeklődés már egészen korán, hét-nyolc éves koromban megmutatkozott, mivel már akkor hatalmába kerített a logika és ez a sajátos, különleges világ. Különböztem az osztálytársaimtól, hisz elég magamnak való gyerek voltam. Az iskolában is működött a memóriám, mindent elsőre megjegyeztem, így nem igazán kellett tanulnom.”

Szembesült már azzal, hogy a nők egy része tart tőle

Igazi csodabogár lehettél. Nem piszkáltak emiatt?



De igen, még gúnynevet is kaptam. Az iskolában elneveztek „Barbie-killernek”, mert egyszer egy furcsa, Barbie-babás zacskóval mentem be. Nem törődtem azzal, hogy mi van ráírva: anyukám a kezembe nyomta, én meg gyanútlanul bevittem. A többiek elkezdtek nevetni rajtam. Először azt hittem, hogy együtt nevetünk, de aztán rájöttem, hogy rajtam röhögnek. Amúgy sem voltam nagy társasági ember, és mivel napközibe sem jártam, kiszorultam a közösségből. Utólag viszont már nem bánom, mert talán pont ez indította el bennem azt a bizonyítási vágyat, hogy meg akarom mutatni a világnak, hogy mire vagyok képes valójában.

Mit szólt a családod, amikor kiderült, hogy nem egy átlagos szakmát választottál?