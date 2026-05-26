Ezért nagy a baj: egy lépésre vagyunk attól, hogy az ebola úgy tomboljon, mint a covid!

Van ok aggodalomra az Egészségügyi Világszervezet pünkösd előtti bejelentése kapcsán, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda területén felbukkant és gyors terjedésnek indult, az Ebola-víruscsaládba tartozó kórokozó miatt született. A WHO magasról a létező legmagasabb, azaz „nagyon magas” szintre emelte a Bundibugyo vírus okozta járvány kockázati besorolását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szakértők szerint egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy az ebola tomboljon úgy, mint anno a Covid. A láthatatlan gyilkos ugyanis már a kapuk előtt áll.
A helyzet azért sokkoló, mert az Ebola-víruscsaládba tartozó Bundibugyó vírustörzs ellen semmilyen védőoltás vagy specifikus gyógyszer nem létezik.
Miközben a korábbi ebolatípusok ellen már van vakcina, ez a ritka variáns teljesen fegyvertelenül érte az emberiséget.
A fertőzötteknél brutális tünetek jelentkeznek:
Ezek együttesen vezetnek aztán a szervezet gyors összeomlásához.
A halálozási ráta eléri a 30-50 százalékot, vagyis csaknem minden második beteg meghal.
A most kiadott Nemzetközi Közegészségügyi Vészhelyzet (PHEIC) a WHO legmagasabb formális riasztása. Eszerint a helyzet egyetlen, de kritikus lépésre van a Covid-19 alatt tapasztalt globális szinttől. Bár a vírus jelenleg közvetlen érintkezéssel terjed, a pánikot az okozza, hogy ha a kaotikus afrikai gócponthól kijutva mutálódik, az utolsó gát is átszakadhat a koronavírus óta nem látott, pusztító világjárvány előtt.
A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz közölte azt is, hogy Kongói Demokratikus Köztársaságban megfertőződött egy amerikai állampolgár, őt Németországban kórházban ápolják, egy magas érintkezési kockázatúnak tekintett másik beteget pedig Csehországba szállítottak.
A legfélelmetesebb szálat azonban a sportvilág szállítja, ami pillanatok alatt globális katasztrófává duzzaszthatja a helyi járványt. A gócpontnak számító Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó-válogatottja ugyanis történelmi sikert elérve kijutott a heteken belül kezdődő 2026-os észak-amerikai világbajnokságra.
Teljesen kizárt, hogy a fertőzött országból ne indulnának útnak játékosok, stábtagok és szurkolók ezrei a bolygó túloldalára.
A dráma a színfalak mögött már el is kezdődött: a Fehér Ház az ESPN információi szerint azonnali ultimátumot adott a FIFA-nak. Ha a nemzeti csapat nem hajlandó a teljes felkészülését egy hermetikusan elzárt, 21 napos belgiumi karanténbuborékban tölteni, kitiltják őket a világbajnokságról. Ha csak egyetlen fertőzött stábtag vagy VIP-vendég átcsusszan az ellenőrzésen, és bejut a százezres amerikai stadionokba, a gyógyíthatatlan kór előtt megnyílik az út a globális robbanás felé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.