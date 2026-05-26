Ezért nagy a baj: egy lépésre vagyunk attól, hogy az ebola úgy tomboljon, mint a covid!

Van ok aggodalomra az Egészségügyi Világszervezet pünkösd előtti bejelentése kapcsán, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda területén felbukkant és gyors terjedésnek indult, az Ebola-víruscsaládba tartozó kórokozó miatt született. A WHO magasról a létező legmagasabb, azaz „nagyon magas” szintre emelte a Bundibugyo vírus okozta járvány kockázati besorolását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szakértők szerint egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy az ebola tomboljon úgy, mint anno a Covid. A láthatatlan gyilkos ugyanis már a kapuk előtt áll.

Az Ebola-víruscsaládba tartozó Bundibugyo vírus ellen jelenleg nincs vakcina. A WHO okkal aggódik.

Tehetetlenek az orvosok: a pusztító kór ellen nincs fegyver

A helyzet azért sokkoló, mert az Ebola-víruscsaládba tartozó Bundibugyó vírustörzs ellen semmilyen védőoltás vagy specifikus gyógyszer nem létezik.

Miközben a korábbi ebolatípusok ellen már van vakcina, ez a ritka variáns teljesen fegyvertelenül érte az emberiséget.

A fertőzötteknél brutális tünetek jelentkeznek:

hirtelen magas láz,

csillapíthatatlan hányás és belső vérzések.

Ezek együttesen vezetnek aztán a szervezet gyors összeomlásához.

A halálozási ráta eléri a 30-50 százalékot, vagyis csaknem minden második beteg meghal.

A most kiadott Nemzetközi Közegészségügyi Vészhelyzet (PHEIC) a WHO legmagasabb formális riasztása. Eszerint a helyzet egyetlen, de kritikus lépésre van a Covid-19 alatt tapasztalt globális szinttől. Bár a vírus jelenleg közvetlen érintkezéssel terjed, a pánikot az okozza, hogy ha a kaotikus afrikai gócponthól kijutva mutálódik, az utolsó gát is átszakadhat a koronavírus óta nem látott, pusztító világjárvány előtt.

Már Európában a Bundibugyo vírus

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz közölte azt is, hogy Kongói Demokratikus Köztársaságban megfertőződött egy amerikai állampolgár, őt Németországban kórházban ápolják, egy magas érintkezési kockázatúnak tekintett másik beteget pedig Csehországba szállítottak.

Időzített bomba: A foci-vb szabadíthatja rá a világra az ebolát?

A legfélelmetesebb szálat azonban a sportvilág szállítja, ami pillanatok alatt globális katasztrófává duzzaszthatja a helyi járványt. A gócpontnak számító Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó-válogatottja ugyanis történelmi sikert elérve kijutott a heteken belül kezdődő 2026-os észak-amerikai világbajnokságra.

Teljesen kizárt, hogy a fertőzött országból ne indulnának útnak játékosok, stábtagok és szurkolók ezrei a bolygó túloldalára.

A dráma a színfalak mögött már el is kezdődött: a Fehér Ház az ESPN információi szerint azonnali ultimátumot adott a FIFA-nak. Ha a nemzeti csapat nem hajlandó a teljes felkészülését egy hermetikusan elzárt, 21 napos belgiumi karanténbuborékban tölteni, kitiltják őket a világbajnokságról. Ha csak egyetlen fertőzött stábtag vagy VIP-vendég átcsusszan az ellenőrzésen, és bejut a százezres amerikai stadionokba, a gyógyíthatatlan kór előtt megnyílik az út a globális robbanás felé.