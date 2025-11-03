Az FBI figyelmeztet: a saját családodban sem bízhatsz meg, válassz egy titkos jelszót, különben…

Online biztonságunk és az online teret érintő tudatosságunk egyre nagyobb szerepet kap. Nem véletlenül: a hackerek jelentette veszély már nem a sci-fik világa, hanem nagyon is valós, mondhatni hétköznapi. Alig akad, aki ne kapott volna csaló e-mailt, üzenetet, netán a Facebook Marketplace-en ne írt volna rá egy chatbot, hogy kicsalja a bankkártya-adatait. Ráadásul a mesterséges intelligencia bevetésével mindennél veszélyesebb fegyver került a kiberbűnözők kezébe. Az FBI újabb figyelmeztetést adott ki. Noha a Szövetségi Nyomozóiroda hatásköre nem terjed ki az Egyesült Államokon kívülre, szavaikat még Magyarországon is érdemes megfogadni, hiszen a hackerek jelentette veszély itt is ugyanaz.

Már egy videóhívás sem biztosíték arra, hogy valóban a szeretteinkkel beszélgetünk. Az FBI figyelmeztetést adott ki: válasszunk titkos jelszót, amivel beazonosítjuk a hozzánk közel állókat

Fotó: fizkes / Shutterstock

Az FBI figyelmeztet: titkos jelszó mentheti meg a pénzedet

Nem új taktika, hogy a hackerek olyan személynek próbálják kiadni magukat, akire hallgatunk, akinek szavában nem kételkedünk. Épp ezért írnak csaló leveleket a bankunk, netán valamely szolgáltatónk vagy épp a rendőrség nevében, de ezért adják ki magukat a családtagjainknak is.

Ismert módszer az ismeretlen számról érkező “szia, anyu, ellopták a telefonom, ez az új számom, küldj pénzt” jellegű üzenetek, azonban az ilyen átveréseket egy egyszerű telefonhívás, pláne egy videós hívás azonnal lebuktatja. Vagy mégsem? A BitDefender kampányvideóban bizonyította be: ha nagyon akarják, a hackerek az AI segítségével bárki hangját és arcát is lemásolhatják. A következő képsorokon egy valós személy sem látható, mindet a mesterséges intelligencia generálta, ugyanakkor elsőre ezt aligha lennénk képesek megmondani – pláne nem egy videóhívás alkalmával. A kampány lényege, hogy megmutassa, mennyire egyszerű a ma elérhető technológiával bárki hangját és arcmását hitelesen klónozni.

Épp ezért javasolja az FBI, hogy ne higgyünk a saját szemünknek és fülünknek se, még a családtagjaink esetében sem! Beszéljünk meg velük egy titkos jelszót, amivel “azonosíthatjuk”, hogy tényleg az egyik szerettünk van a vonal túlvégén. Talán extrémnek tűnik az ilyen szintű óvatosság, azonban az AI alapú átverések száma a szakértők szerint a következő években robbanásszerűen meg fog nőni, így nem árt már most felkészülni.