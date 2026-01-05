Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Földönkívüli technológia a hadseregben? Bizarr dokumentumokra bukkantak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 21:30
Évtizedes UFO-dokumentumokra bukkantak, amelyek megerősíthetik a földönkívüli technológia létezését.
A hadsereg egykor komolyan fontolóra vette, hogy földönkívüli technológiát vessen be. Ez összefüggésbe hozható a hírhedt fekete háromszög alakú UFO-val, amelyet hivatalos dokumentumokban is feljegyeztek.

Földönkívüli technológiát használ a brit hadsereg
Földönkívüli technológiát használ a brit hadsereg? / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

 

Földönkívüli technológia dokumentumaira bukkantak 

A richmondi Nemzeti Archívum iratai arra utalnak, hogy egy katonai hírszerző egység az 1990-es években komolyan vette a gyakran megbélyegzett témát. Akkoriban a hatóságok feladatának része volt az „azonosítatlan légi jelenségek” (UAP) kivizsgálása.

Egy 1997. március 4-én készült feljegyzésben a szerző különös égi objektumokról írt, és elismerte, hogy lehet valóságalapjuk, majd arra utalt, hogy ezek akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

Azt is lehetne mondani, hogy a pilóta nélküli légierők potenciális fenyegetést jelentenek, mivel fogalmunk sincs, mik is ezek.

A jelentés kitért a hírhedt fekete háromszögre is, amelyet 1989 és 1990 között Belgiumban többször jelentettek. A dokumentum megjegyezte, hogy a jármű látszólag nem rendelkezett úgynevezett hagyományos meghajtási rendszerrel.

Az iratok a rendlesham forest-i incidensre is hivatkoztak, megjegyezve, hogy azt az amerikai egységparancsnok és mások is megerősítették. Ez a hírhedt eset az Egyesült Államok légierejének katonáit érintette, akik a suffolki RAF Bentwaters és RAF Woodbridge bázisokon állomásoztak. 1980 decemberében bizarr fényekről és egy UFO-ról számoltak be az erdőben - írja a Daily Star.

 

