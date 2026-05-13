Titkos templom a Szfinx alatt? Egy rejtélyes CIA-dokumentum miatt ősi legendák kerültek napvilágra

Új lendületet kaptak az egyiptomi Szfinx alatt rejtőző titkos „Feljegyzések Csarnokáról” szóló elméletek, miután előkerült egy 1952-es CIA-dokumentum, amiben egy különös megjegyzés szerepel: „templom a Szfinx alatt”.
A tízoldalas irat eredetileg egy egyszerű archívumi nyilvántartásnak tűnik. A dokumentum 1950 júliusa és decembere között készült fekete-fehér fotónegatívokat katalogizál, amiket később a CIA központjába továbbítottak megőrzés céljából. A fájl alapvetően afganisztáni régészeti ásatásokkal, barlangokkal, falvakkal és geológiai felmérésekkel kapcsolatos képeket sorol fel, azonban az internet figyelmét egyetlen rövid bejegyzés ragadta meg: „Temple under Sphinx; July 50”, vagyis „templom a Szfinx alatt; 1950 július”.
A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások. Többen úgy vélik, hogy a dokumentum utalhat a legendás Hall of Recordsra, vagyis egy feltételezett ősi könyvtárra, amiről évtizedek óta keringenek elméletek. A legenda szerint a rejtett archívum ősi szövegeket, térképeket és egy elveszett civilizáció nyomait rejtheti. Az elképzelés különösen Edgar Cayce amerikai médium jóslatai után vált népszerűvé az 1930-as években. Cayce azt állította, hogy a Szfinx alatt egy titkos kamra található, ami Atlantisz elveszett tudását őrzi.
A Daily Mail szerint az érdeklődés az 1990-es években tovább nőtt, amikor szeizmikus vizsgálatok és földradaros mérések föld alatti üregeket és anomáliákat mutattak ki a gízai fennsík közelében. Japán kutatók a Waseda Egyetemről, valamint amerikai szakemberek is észleltek szokatlan üregeket, bár a hivatalos régészeti álláspont szerint ezek nem bizonyítják mesterséges kamrák létezését.
Zahi Hawass világhírű egyiptológus többször is cáfolta a Hall of Records létezését. Elmondása szerint a Szfinxet már alaposan feltárták és sem ő sem kollégája, Mark Lehner nem talált semmilyen titkos csarnokot vagy könyvtárat a monumentum alatt. Hawass korábban azt is kijelentette, hogy több kutató is engedélyt kért tőle a Szfinx alatti ásatásokra, de ezeket visszautasította, mert szerinte nem volt értelme a feltételezéseknek. Állítása szerint a Szfinx bal mancsa alatt tömör szikla található, a kijelentés ellenére természetesen nem csillapodtak a titkos könyvtárról szóló találgatások hiszen a CIA-dokumentum alátámaszthatja az elméletet.
