Vasvári Vivien megható kijelentést tett: "Te vagy a szívem legszebb része"

Érzelmes vallomást tett közzé közösségi média oldalán Vasvári Vivien. A négygyermekes sztáranyuka immáron hosszú évek óta boldog házasságban él férjével, Bodnár Zsigmonddal, aki maga is több gyermekkel érkezett Vivi mellé, mielőtt közös gyermekeik születtek volna. Ez idő alatt sok mindenen keresztülmentek együtt, a kapcsolatuk pedig most erősebb, mint valaha. Erről is írt a legrissebb Instagram-bejegyzésében Vivien.

Te vagy az otthonom, a nyugalmam, a biztonságom és közben a legnagyobb szenvedélyem is. Nincs szó, ami igazán le tudná írni, mennyire szeretlek és hogy mennyire szerelmes vagyok beléd! A szerelmünk nem múlt el az idővel, hanem egyre mélyebb lett, egyre igazibb, egyre inkább „mi” lett belőle! Te vagy a szívem legszebb része, a lelkem másik fele és az a férfi, akivel az egész életemet újra meg újra választanám!

- vallotta be ország és világ előtt az influenszer, azok után, hogy nemrég férje is arról mesélt a saját közösségi oldalán, mitől olyan erős a kötelékük Viviennel.

Vasvári Vivienék új fejezetbe kezdtek

A többgyermekes család életében fontos a tudatosság. Pont úgy, mint az is, hogy pár évente új helyre költözzenek, hogy új lendületet vegyen az életük. Épp ezért Vivien most sem tekintett nyűgként a költözésre, még ennyi gyermek mellett sem:

Két-három évente szeretünk megújulni, ezért nem ragaszkodunk hosszasan egy helyszínhez. Most is új fejezetet nyitunk. Engem a pakolás, a lomtalanítás nem fáraszt le, hanem kifejezetten feltölt és új lendületet ad

- árulta el kiemelve, habár mindegyik gyerkőcnek lesz saját szobája új otthonukban, ők annyira szoros kapcsolatot ápolnak, hogy erre valójában nem is lenne szükség: