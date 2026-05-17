A földönkívüliek az emberiségnek üzentek? Hátborzongató FBI-dokumentumok láttak napvilágot

Rémisztő FBI-dokumentumok lepleztek le vérfagyasztó figyelmeztetéseket földönkívüliektől, akik állítólag az emberi fajt az univerzum legalacsonyabb rendű életformájának tekintik. Egy 1995-ös kihallgatásról beszámoló jelentés különösen rémisztő: ez a Detroit Flying Saucer Clubot érintette.

Ezeket írták FBI-dokumentumok a földönkívüliekről

Mikről meséltek az FBI-dokumentumokban?

A dokumentumok szerint Randall Cox, a klub tagja azt nyilatkozta a szövetségi ügynököknek, hogy idegenek üzeneteket sugároztak a Földre, amelyekben értékelték fajunk helyzetét.

A feljegyzések szerint a lények azt állították, hogy a galaxis minden más bolygója sikeresen meghódította a világűrt. Cox arról tájékoztatta a nyomozókat, hogy ezek a lények az embert az „univerzális létezés legalacsonyabb formájának” tekintették. Az Egyesült Államok a jelentések után kivizsgálta az esetet, így a csészealjakat baráti szándékúként írták le. Az is kiderül, hogy az égi látogatók állítólag egy teljes körű érkezésre készítették fel a nyilvánosságot.

Úgy érzik, hogy a Földdel való kapcsolattartás célja jelenleg arra korlátozódik, hogy felkészítse az embereket a világűrből érkező leszállások fogadására

- áll a dokumentumokban.

A dokumentum részletezi Cox és az ügynökök 1955. január 11-i találkozóját egy FBI-járműben. Cox azt állította, hogy a Sandia Légierő Bázis egyik technikusa, John Fry elképesztő, mindössze 30 perc alatt sikeresen elvezetett egy csészealjat Új-Mexikóból New York Citybe.

Cox történetét többen Dorothy Martin, az 1950-es évek hírhedt szektavezérének állításaihoz hasonlították. Martin azt állította, hogy telepatikus kapcsolatban állt az „Őrzőkkel”, akik arra figyelmeztették, hogy egy hatalmas árvíz fogja eltörölni a Földet 1954. december 21-én. Amikor ez nem teljesedett be, Martin azt állította, hogy a bolygót lakóinak „fénye és hite” miatt kímélték meg – írja a Daily Star.