„Meghalok!” – leparkolt az autójával, majd szemtanúk előtt zuhant forró aknába a szeretett nagymama

A New York-i Rendőrség szóvivője korábban a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy a rendőröket május 18-án, hétfőn este 23:19 körül riasztották az Ötödik sugárútra. Az áldozat, akit szerettei Donike Gocajként azonosítottak, mintegy három métert zuhant a nyitott Con Edison-aknába, miután kiszállt az autójából. A szeretett nagymama szörnyű kínok közt vesztete életét.

Szemtanúk előtt zuhant forró aknába a szeretett nagymama

Fotó: Pexels / Pexels

„Meghalok!” – leparkolt az utójával, majd szemtanúk előtt zuhant forró aknába a szeretett nagymama

Két nappal később a New York-i Főorvosi Hivatal a PEOPLE magazinnal közölte, hogy az orvosszakértő megállapította: a nő halálát „forrázásos égési sérülések, hőbelégzés okozta sérülés és tompa erőbehatás miatti törzsi trauma” okozta. A halálesetet balesetnek minősítették.

Egy szemtanú korábban úgy fogalmazott, hogy olyan volt, mintha Gocaj „lépett volna egyet előre, majd egyszerűen eltűnt a semmiben”.

Azt kiabálta, hogy: „Meghalok!” – ezt ismételgette újra és újra

– nyilatkozta a szörnyű tragédiáról Carlton Wood egy helyi csatornának.

Nem volt figyelmetlen, nem ment be egy építkezési területre. Egyszerűen leparkolta az autóját, kiszállt belőle, és egyenesen beleesett az aknába

– tette hozzá.

Gocajt egy helyi kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították.

A Con Edison cég korábbi közleményében azt írta, hogy továbbra is vizsgálják, hogyan történhetett a tragikus incidens.

„Átnéztük a környéken készült videófelvételeket, amelyek arra utalnak, hogy az aknafedél elmozdult, miután egy többtengelyes teherautó áthajtott rajta, miközben az 5. sugárútról az 52. utcára kanyarodott”

– fogalmazott a vállalat.

„Körülbelül 12 perccel később az incidensben érintett személy a közelben leparkolta az autóját. Vizsgáljuk a részleteket, és bár ez ritka eset, az aknafedelek elmozdulhatnak nehéz járművek miatt. Továbbra is együtt érzünk a családdal, és a biztonság továbbra is a legfontosabb számunkra”

– tették hozzá.

PEOPLE magazin szerint Gocaj után egy fia, egy lánya és két unokája maradt.