Hatalmas csattanás rázta meg az M3-as autópályát, teljes az útzár

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Nyíregyházánál – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.
Az út 221-es kilométerénél egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek.
