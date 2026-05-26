Hatalmas csattanás rázta meg az M3-as autópályát, teljes az útzár

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Nyíregyházánál – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.

Baleset miatt lezárták az M3-ast Nyíregyházánál / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Teljes az útzár az M3-as autópályán

Az út 221-es kilométerénél egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek.