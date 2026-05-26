Hátborzongató jóslat Baba Vangától: napokra vagyunk a harmadik világháborútól

A „Balkán Nostradamusa”, Baba Vanga állítólag egy pusztító harmadik világháborút és a globális hatalmi átrendeződést jósolt meg 2026-ra.

A misztikus képességekkel megáldott Baba Vanga már életében is ikonikus volt

A fokozódó nemzetközi feszültségek, a közel-keleti erőszak eszkalációja és az európai haditengerészeti hajók Ciprusra vezénylése közepette úgy tűnik, jóslata a szemünk láttára válik valóra. A híres „tisztánlátó” a mesterséges intelligencia fejlődéséből fakadó környezeti katasztrófát és káoszt is megjósolt.

Gyakran emlegetik a „Balkán Nostradamusaként”, és hitelességét olyan események „jóslatai” révén szerezte, mint Diana hercegnő halála. Míg 2026-ra vonatkozó jóslatai továbbra sem igazolódtak, a harmadik világháborúról szóló jóslata sokakat nyugtalanít. A nő, aki megjósolta a 2001. szeptember 11-i eseményeket, 2026-ra zűrzavarra számít. A jelentések szerint Baba Vanga egy 2026-ban kezdődő, jelentős globális hatalmakat érintő konfliktust jövendölt. Ez a globális konfliktus kontinenseken átível, és politikai instabilitást, valamint fokozott világméretű feszültségeket robbant ki.

A beszámolók szerint Baba Vanga előre látta, hogy Kína átveszi az irányítást Tajvan felett, miközben közvetlen összecsapás lesz Oroszország és az Egyesült Államok között. Ez egy másik jóslathoz kapcsolódhat, amely egy harmadik világméretű pénzügyi összeomlásról, vagy legalábbis egy jelentős gazdasági visszaesésről szól 2026-ban. Az ilyen események piaci összeomlásokat, az infláció ugrásszerű növekedését vagy a valuta összeomlását okozhatják, ami még elviselhetetlenebbé teszi a megélhetési válságot.

Baba Vanga szerint megbukik az orosz vezetés 2026-ban. Ez kérdéseket vet fel Ukrajna jövőjével kapcsolatban, ha Vlagyimir Putyin autoriter hatalma összeomlik. A befolyásos orosz személyiséget, aki átalakítja majd a nemzetközi politikát, gyakran „mesterként” vagy globális vezetőként jellemzik, aki 2026-ban kerül hatalomra.

A jós, aki állítólag megjósolta a 2022-es brit árvizet, a 2026-ra várható természeti katasztrófákat is előre látja. Ezen hurrikánok, cunamik vagy földrengések pontos helyszínei továbbra sem tisztázottak. Azt is megjósolja, hogy a tektonikus eltolódások és vulkánkitörések pusztító kombinációját a szélsőséges időjárás kíséri, amely a Föld felszínének nyolc százalékát érinti.