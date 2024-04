„Úgy éreztem, mintha valami megnyílt volna bennem”- testen kívüli élményről számolt be Tímea, a 24 éves médium

Testen kívüli élményéről számolt be Nagy Tímea. A 24 éves nő már gyerekkorában érezte, hogy különleges képességnek lehet a birtokában; megálmodott eseményeket és megérzett dolgokat. Egy évvel ezelőtt felfedezte, hogy ő egy médium, azóta pedig adott már át üzeneteket elhunyt nagyszülőktől, testvérektől, sőt még kiskedvencektől is, az utóbbin ő maga is nagyon meglepődött.

Tímea különleges képességek birtokában van Fotó: beküldött/Blahó Tímea

A Budapesten élő nő egy igazi világutazó és sokoldalú személyiség, jelenleg emocionális intelligencia trénernek tanul. Érdekli az asztrológia, verseket ír, dobol, fest, táncol, gördeszkázik, valamint modellkedik is.

„Úgy éreztem, mintha valami megnyílt volna bennem”

Tímea képességeit egy gyógyító hozta a felszínre. Az első kapcsolódása a túlvilággal számára is meglepő volt: egy piknikezés közben késztetést érzett rá, hogy levegye a nyakláncát, amin egy kristály lógott, „ingázni” kezdett vele, azaz a kristály a kilengésével válaszolt a kérdéseire igennel, vagy nemmel.

„Tavaly elmentem egy gyógyítóhoz, energetikai feloldásra, aki mondta, hogy rengeteg képességem van, amit eddig elnyomtam és ha megengedem, akkor ő most segít felszínre hozni ezeket”- kezdte lapunknak Tímea.

Őszintén megvallva, hiába mondtam már akkor magam spirituálisnak, ebben még én is kételkedtem, de gondoltam egy próbát mindenképp megér. Utána úgy éreztem, mintha valami megnyílt volna bennem, szokatlan de mégis jó érzés töltött el.

Tímea modellkedik is Fotó: beküldött/Blahó Tímea

„ Elkezdtem azt érezni, mintha körbevennének az energiák”

Szép lassan elkezdtem azt érezni, mintha körbevennének az energiák, avagy lelkek, akik próbálnak üzeneteket átadni nekem. Egy kis gyakorlás után, egyre tisztább szimbólumok, számok, nevek, minták jelentek meg a fejemben, amit akkor még nehezen tudtam megfejteni

- árulta el.

„Leültettem egy ismerősömet, aki megengedte, hogy megpróbáljak rá kapcsolódni. Elég hamar elkezdtem magamban hallani egy női nevet és egy számot. Mint kiderült, a női név megegyezett a mamája nevével és a szám megegyezett a korral, amikor eltávozott közülünk. Ilyen mély témákat sosem feszegettem ezelőtt az illetővel, csodálkozott, hogy mindezt honnan tudom” - tette hozzá.

„Erős belső rezgést kezdtem érezni”

Tímea semmilyen tudatmódosító szer hatása alatt nem állt, amikor két évvel ezelőtt, az akkori szerelmével átélt egy testen kívüli élményt. A nem evilági érzés meghatározó volt a számára, sokáig visszavágyott abba az állapotba.

"Az akkori párommal kiültünk a Duna-partra. Friss kapcsolat volt, összebújtunk, ölelkeztünk. Amint összetettük a homlokunkat, "a harmadik szemünket", egy nagyon erős belső rezgést kezdtem érezni. Olyan volt, mintha az alhasamtól, a legalsó csakrától egy energia feláramlana egészen a homlokomig, utána mintha az egész lényem összegyűlne ebben az egy pontban.

Egyszer csak megszűnt minden, ami emberi. Belekerültem egy semmiségbe. Nem volt testem, se gondolataim, csak energia voltam. Azt éreztem, hogy egy vagyok az akkori párommal, nem volt se ő, se én, csak egy kollektív energia.

Egy el nem magyarázható nyugalmat és otthon érzést éreztem. Ahogy elsőnek eszembe jutott a fizikai testem és hogy igazából Nagy Tímea vagyok, megijedtem, vajon meghaltam-e. Amint beindultak a gondolataim, visszakerültem a testembe. Mint kiderült, az exem is ugyanazt élte át, mint én. Egy ilyen élmény után, természetesen a szakítást is nehezen dolgoztam fel, de mondjuk úgy, hogy ötvenöt vers után már bejelenthetem, hogy elengedtem, de mindig különleges helye lesz a szívemben" - mesélte lapunknak a lány.

Tímea tud beszélni a holtakkal Fotó: beküldött/Blahó Tímea

„Hamar meg tud őrülni egy ember”

A médium megkönnyebbült, amikor kibontakozott a képessége, mert választ kapott rá, hogy miért érezte magát mindig "másnak"; szeretne segíteni a sorstársainak, hogy miként dolgozzák fel, ha paranormális jelenségeket tapasztalnak. Üzent nekik:

Nem vagy egyedül! Csak nyugalom. A gondolatokkal, intenciókkal tudod befolyásolni a dolgokat, ha valami már túl sok számodra. Fontos a meditáció, a tudatosság. Ezek hiányában sajnos tényleg nagyon hamar meg tud őrülni egy ember egy-egy hasonló élmény után.

