Valósággá válik a Csillagok között? Tudósok szerint lehetséges az időutazás, csak kicsit másképp

Kutatások bizonyították, hogy ha fizikailag nem is, információáramlás szintjén lehetséges az időutazás.

Tudósok szerint a technika Cristopher Nolen Csillagok között című sci-fijére hajaz.

A múltba történő információátvitelhez a kulcs a részecskékben és a kvantumfizikában rejlik.

Az emberiséget régóta foglalkoztatja az időutazás. A múltba és jövőbe való kitérés eddig csak a legvadabb tudományos fikciókban volt lehetséges, újabban azonban azt állítják tudósok, hogy bizonyos formában nemsokára mi is képesek lehetünk rá.

Az időutazás lehetséges? Hihetetlen, mire jöttek rá a tudósok

Hogyan lehetséges az időutazás?

Milliókat vonzott a képernyők elé Christopher Nolan Csillagok között című filmje, amelyben a főszereplő Cooper (Matthew McConaughey) az emberiséget próbálja megmenteni csapatával, és egészen a Gargantula nevű fekete lyukig merészkedik. Az űrutazók közül a történet egy adott pontján Cooper egyedül marad a fekete lyuk mélyén egy negyedik dimenziós térben, az úgynevezett Tesseractban, ahol az idő fizikai dimenzióként ölt testet. A főhős itt gravitációs hullámokat használ, hogy bináris kódokat és morzejeleket küldjön a lánya karórájára a múltba.

Úgy látszik, a valóság lassan utoléri a mozit. A New York-i Cornell Egyetem és az MIT tudósai hihetetlen felfedezést tettek: egy olyan technikára bukkantak, amelynek segítségével információkat továbbíthatunk a múltba, a tudományos elmélet szerint pedig nincs olyan fizikai akadály, amely gátat szabhatna a folyamatnak.

A kulcs a múltba: a részecskék

Az időutazás elméletének alapja egy úgynevezett zárt időszerű görbe (CTC), amely hurokként működik a téridő szövetében. Az általános relativitáselmélet szerint egy olyan téridőbeli útvonal, amely önmagába tér vissza, lehetővé téve a múltba történő visszatérést. Egy ilyen hurkot nagy tömegű objektumok, például kozmikus húrok hozhatnak létre és rengeteg energiába kerül. A szakértők szerint ugyanakkor a kvantumvilág szintjén természetesen kialakulhatnak az időutazáshoz szükséges struktúrák – legalábbis információtovábbítás szintjén.