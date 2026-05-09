Így ünnepelte a Fradi a kupasikert, galéria az öröm pillanatairól

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat.
A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat, míg a kék-fehérek a 2023-as végső sikerük mellett 2010 után másodszor maradtak alul az aranycsatában. A Puskás Arénában ötvenezer szurkoló előtt megrendezett mérkőzés nagy küzdelmet hozott, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem a rendes játékidőben, így sorozatban a negyedik MK-döntő torkollott hosszabbításba, melyben a nigériai Bamidele Yusuf büntetőt rontott. Végül egy jobb oldali szöglet után a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt gólja döntötte el az összecsapást.
