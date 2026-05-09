KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így ünnepelte a Fradi a kupasikert, galéria az öröm pillanatairól

magyar kupa
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 21:50
fradiferencváros
Egyetlen gól döntött szombat este a Puskás Arénában. A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupa fináléját a ZTE ellen.
HWK
A szerző cikkei

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat. 

Ferencváros gólöröm
A Ferencváros nyerte a Magyar Kupa döntőjét Fotó: Kurucz Árpád

A Ferencváros a hosszabbításban nyert

A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat, míg a kék-fehérek a 2023-as végső sikerük mellett 2010 után másodszor maradtak alul az aranycsatában. A Puskás Arénában ötvenezer szurkoló előtt megrendezett mérkőzés nagy küzdelmet hozott, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem a rendes játékidőben, így sorozatban a negyedik MK-döntő torkollott hosszabbításba, melyben a nigériai Bamidele Yusuf büntetőt rontott. Végül egy jobb oldali szöglet után a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt gólja döntötte el az összecsapást.

Az alábbi fotóra kattintva galéria nyílik

Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Fradi-ZTE Magyar Kupa
Galéria: A Fradi nyerte a Magyar Kupa döntőjét
Fotó: Kurucz Árpád, Hegedűs Róbert, Illyés Tibor
1/8
A Fradi nyerte a Magyar Kupa döntőjét

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu