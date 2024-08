Az időutazás lehetséges és már megtörtént

A kvantumfizika szót a legtöbben maximum a Marvel filmekből ismerhetik, de még ha valaki hallott is már erről a tudományágról, ritka, hogy valaki jártas is legyen a szabályaiban és működésében. Pedig a tudósok szerint a kvantumfizika ismerete fogja segíteni az emberiséget a jövő nagy tudományos áttöréseiben, az olyanokban, mint a méltán népszerű időutazás. A DailyStar lap szakértői szerint egyébként nemcsak, hogy létezhet időutazás, hanem már jelenleg is számos alkalommal megtörténik, még ha nem is olyan formában, mint ahogyan az emberek szeretnék.

A lap egy kvantumfizikai példákkal próbálja elmagyarázni, hogy hogyan működhet mindenképpen az időutazás. Egy tudományos Youtube-videó segítségével mutatták be a folyamatot:

Időtágulásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor az igazán sűrű anyag a hatalmas gravitációs vonzása miatt szó szerint lelassítja az időt maga körül. Ez azt jelenti, hogy ha egy szuper sűrű fekete lyukba utazna egy ember, majd visszatérne a Földre, akkor az ember számára kevesebb idő telt volna el, mint a bolygón lévő többi embernek

- idézte a lap a History of the Universe műsort. A videós csapat szakértői szerint a gravitációs különbségek miatt az űrben lassabban halad az idő, ami lenyűgöző következményekkel is járhat. Ilyen volt például egy egypetéjű ikerpár Scott és Mark Kelly űrhajósok esete is, akik közül Scott egy űrállomáson töltött hosszú időt, majd miután hazatért, fiatalabbá vált a testvérénél.

Egy végtelen henger

A lap második példája az időutazás megvalósítására egy Tipler-henger. A tudósok szerint ugyanis ha lenne egy végtelen hosszú hengerünk, és hihetetlenül gyorsan tudnánk forgatni, akkor képesek lennénk torzítani az időn. Ha a kutatók képesek lennének a fénysebességet megközelítő sebességig forgatni, akkor a múltban találnánk magunkat. Ezt az elméletet Frank Tipler jegyezte le, de később Stephen Hawking is azt állította, hogy lehetséges.

Féreglyuk

Ez a lehetőség is Stephen Hawking nevéhez fűződik, a tudóst ugyanis rendkívül izgatta az időutazás gondolata és megvalósításának lehetősége. Halála előtt többször is kifejtette, hogy véleménye szerint a féreglyukak felfedezésével fogják megtalálni a kutatók a módját az időutazásnak.

A féreglyukakat úgy képzeljétek el, mintha a világunk egy Monopoly társas lenne, amelyben csak előre lehet menni. Igen ám, azonban ha félbehajtjuk a táblát, és lyukakat vágunk rá, akkor végül is előre és hátra is tudnánk utazni. Így kell elképzelni a féreglyukak használatát

- idézte a lap a kutatást.