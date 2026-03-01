Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te mennyire ismered a világ legnagyobb filmrendezőit? – Itt a nagy Christopher Nolan-kvíz

Christopher Nolan
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 20:45
eredetCsillagok között
Nem járt filmes suliba és az Oscar-díjra is rengeteget várt. Íme a nagy Christopher Nolan-kvíz!
Bors
A szerző cikkei

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók az Oscar-díjas Christopher Nolant.

Christopher Nolan 2 Oscar-díjával 2024-ben.
Christopher Nolan sem tankönyvekből tanulta a filmkészítést (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Christopher Nolan karrierje

Christopher Nolan filmrendező sem a szokványos úton jutott el Hollywood legnagyobb nevei közé. Az egyetemen azért választotta az irodalmat, hogy hozzájusson azokhoz a kamerákhoz, melyekhez más módon nem lett volna hozzáférése. Spielberghez hasonlóan ő is a gyakorlati oldaláról fogta meg a filmkészítés fortélyainak elsajátítását, bár ő nem a Warner Stúdió körül ólálkodott, hanem minden apró-cseprő filmes munkát elvállalt, hogy elsőkézből tanulhassa meg a szakma technikai fogásait. Sokat dolgozott operatőr-asszisztensként és vágó is volt. A filmes munkákból befolyt összegből tartotta fenn magát egyetemi évei alatt és első kisfilmjeit is ebből a büdzséből forgatta. Erről a szokásáról később sem mondott le, állítólag azért vállalta el a Batman-trilógia elkészítését is, hogy elegendő pénze legyen olyan, számára jelentősebb alkotások elkészítéséhez, mint az Eredet, amin hosszú éveken át dolgozott. 

Christopher Nolan a kamera mögött a Dunkirk forgatásán.
Christopher Nolan először a technikai részét sajátította el a szakmának (Fotó: Features)

Christopher Nolan filmjei

Első nagyobb visszhangot kiváltó rendezése a Mementó volt, Guy Pierce-szel és Carrie-Ann Moss-szal a főszerepben. Ezért a filmjéért már egy Oscar-jelölést is kapott, amit sajnos nem tudott díjra váltani, de valójában karrierje java csak ezután következett. A Batman: Kezdődik! című filmmel nyitotta meg a Christian Bale és Heath Ledger főszereplésével készült DC szuperhős-trilógiát, mely óriási sikereket hozott mind neki, mind pedig a filmben szereplő színészeknek. Ezzel a filmmel kezdődött hosszantartó együttműködése Michael Caine színésszel, ami még további 7 film erejéig kitartott. A Batman-filmek gigantikus bevételeiből tudta megfinanszírozni az Eredet című mozit, ami bevonult a legőrjítőbb befejezésű filmek csarnokába, de ennek ellenére is valóságos kultusz övezi a mai napig. 4 évvel később debütált a Csillagok között, Matthew McConaughey főszereplésével, ami számos valós csillagászati és elméleti fizikai elemet tartalmaz, valamint a filmtörténet egyik legnagyobb sikernek örvendő filmzenéjét. Ekkor még mindig tűkön ülve vártuk az Oscar-díjat, ami kis híján 10 évvel később, 2023-ban érkezett el az Oppenheimer-rel együtt. 

Ha nem lennél elégedett a kvíz eredményével, az alábbi cikkekből mindent megtudhatsz Christopher Nolan-ről: 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit tanult filmkészítés helyett az egyetemen Christopher Nolan?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu