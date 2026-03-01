Te mennyire ismered a világ legnagyobb filmrendezőit? – Itt a nagy Christopher Nolan-kvíz

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók az Oscar-díjas Christopher Nolant.

Christopher Nolan sem tankönyvekből tanulta a filmkészítést (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Christopher Nolan karrierje

Christopher Nolan filmrendező sem a szokványos úton jutott el Hollywood legnagyobb nevei közé. Az egyetemen azért választotta az irodalmat, hogy hozzájusson azokhoz a kamerákhoz, melyekhez más módon nem lett volna hozzáférése. Spielberghez hasonlóan ő is a gyakorlati oldaláról fogta meg a filmkészítés fortélyainak elsajátítását, bár ő nem a Warner Stúdió körül ólálkodott, hanem minden apró-cseprő filmes munkát elvállalt, hogy elsőkézből tanulhassa meg a szakma technikai fogásait. Sokat dolgozott operatőr-asszisztensként és vágó is volt. A filmes munkákból befolyt összegből tartotta fenn magát egyetemi évei alatt és első kisfilmjeit is ebből a büdzséből forgatta. Erről a szokásáról később sem mondott le, állítólag azért vállalta el a Batman-trilógia elkészítését is, hogy elegendő pénze legyen olyan, számára jelentősebb alkotások elkészítéséhez, mint az Eredet, amin hosszú éveken át dolgozott.

Christopher Nolan először a technikai részét sajátította el a szakmának (Fotó: Features)

Christopher Nolan filmjei

Első nagyobb visszhangot kiváltó rendezése a Mementó volt, Guy Pierce-szel és Carrie-Ann Moss-szal a főszerepben. Ezért a filmjéért már egy Oscar-jelölést is kapott, amit sajnos nem tudott díjra váltani, de valójában karrierje java csak ezután következett. A Batman: Kezdődik! című filmmel nyitotta meg a Christian Bale és Heath Ledger főszereplésével készült DC szuperhős-trilógiát, mely óriási sikereket hozott mind neki, mind pedig a filmben szereplő színészeknek. Ezzel a filmmel kezdődött hosszantartó együttműködése Michael Caine színésszel, ami még további 7 film erejéig kitartott. A Batman-filmek gigantikus bevételeiből tudta megfinanszírozni az Eredet című mozit, ami bevonult a legőrjítőbb befejezésű filmek csarnokába, de ennek ellenére is valóságos kultusz övezi a mai napig. 4 évvel később debütált a Csillagok között, Matthew McConaughey főszereplésével, ami számos valós csillagászati és elméleti fizikai elemet tartalmaz, valamint a filmtörténet egyik legnagyobb sikernek örvendő filmzenéjét. Ekkor még mindig tűkön ülve vártuk az Oscar-díjat, ami kis híján 10 évvel később, 2023-ban érkezett el az Oppenheimer-rel együtt.