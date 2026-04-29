Kiút sorozat: 3 rémisztő teória a sárga ruhás férfiról – videó

Több mint egy évet kellett várni, hogy ismét milliók láthassák az HBO Max sikerhorrorját. A Kiút 4. évadának első része új lendülettel folytatja az elátkozott város történetét, amelyben rémisztő lények vadásznak a lakókra éjszaka. Az előző évadban egy titokzatos sárga ruhás férfi is feltűnt, aki hidegvérrel gyilkolt a záró epizódban. A nézők azóta találgatták, hogy vajon ki lehet. Mutatjuk a három legvadabb teóriát!
Az amerikai kisvárosból nincs menekvés. Ott mintha megállt volna az idő, az emberekre pedig emberszerű, átkozott lények vadásznak esténként, ezért ha lemegy a nap, mindenki bezárkózik. A Kiút nem egy tündérmese, hanem egy kőkemény sci-fi horror, amely akár Stephen King tollából is születhetett volna. Aki oda belép, felhagy minden reménnyel, hiszen onnan nincs menekvés. A lakók hosszú évek óta rabjai a helynek, és hiába próbálják megtalálni a kiutat, eddig minden próbálkozásuk kudarcba fulladt. Rejtély, misztikus titkok, horror és feszültség: a sorozatnak egyetlen unalmas pillanata sincs, így nem csoda, hogy minél több részt látunk belőle, annál jobban magával ragad minket a történet.
Az előző évad 2024 novemberében ért véget egy akkora csattanóval, amelytől mindenki a karfájába mart: megjelent egy sárga ruhás ember, aki hidegvérrel megölte Jim Matthewst, az apát, akinek családjával indult a történet. Azóta hajmeresztő elméletek születtek a sárga ruhás ember kiléte kapcsán. Nemrég, idén április 19-én jött ki a Kiút új évada, ezért összegyűjtöttük a 3 legfelkapottabb teóriát, miszerint a misztikus alak
, aki senkit és semmit nem kímél.
Az egyik legnépszerűbb összeesküvés-elmélet szerint a rejtélyes alak valójában egy entitás, és ő hozta létre a kisvárost. Egy amolyan játékmester, aki azért tűnt fel a sorozatban, hogy rendet tegyen, miután a lakók túl közel jutottak az igazsághoz. A sárga színű ruhája is árulkodó, mivel a figyelmeztetés jele.
Ez az egyik legvészjóslóbb feltevés. Sokak szerint a sárga ruhás férfi egy meglévő karakter – talán Boyd vagy Jim –, egy sötét jövőből. A teória-hívők azért gondolják elképzelhetőnek ezt a verziót, mert a Kiút eddigi évadaiban is bőven történtek furcsaságok. Egyesek még tovább csűrték-csavarták az elméletet, szerintük egy időutazó démon, aki saját magát akarja megállítani.
Ez a legvadabb elmélet mind közül, ami most futótűzként terjed. Mi van, ha a várost nem egy átok sújtotta, hanem a hely egy intergalaktikus börtön és a sárga ruhás férfi egy olyan entitás, amely az univerzum egy távoli szegletéből jött el a bolygóra, hogy megfigyelje a saját tesztalanyait. Sokan azt hiszik, hogy egy idegen civilizáció képviselője, aki várost a tér-idő törvényeit átszabva manipulálta.
Te mit gondolsz? Idegen lény lehet a sárga ruhás férfi, vagy egy őrült időutazó rejtőzik a maskara alatt? Egy dolog biztos: a Kiút 4. évada olyan hullámvasútnak ígérkezik, amelyből nincs kiszállás!
Ha eléggé felcsigáztunk, akkor nézd meg a videót a Kiút új évadáról:
