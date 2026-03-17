„Időutazó vagyok, és van egy fotóm, amely bemutatja, milyen az élet 2118-ban"

Egy idős férfi rendkívüli kijelentést tett, miszerint ő az egyik a világ első időutazói közül, miután 2118-ban járt – és ragaszkodik ahhoz, hogy fényképes bizonyítékokkal is rendelkezik az állítása alátámasztására.

Alexander Smith azt állítja, hogy részt vett egy titkos CIA-akcióban, és az életét kockáztatja azzal, hogy beszél a jövőről. Egy YouTube-videóban azt állítja, hogy a CIA „keres engem, bujkálok”. Azt állítja, hogy 1981 és 2118 között utazott, majd visszatért.

„A 2118-as évben jártam egy szigorúan titkos CIA-küldetés részeként. Tudomásom szerint ez volt az egyik első alkalom, hogy sikeresen végrehajtottak egy időutazást. Elmentem a jövőbe, majd vissza a múltba. Mindez 1981-ben történt.”

Ezek után bemutat egy fényképet, amely szerinte igazolja, hogy valóban a jövőben járt. Azt mondta: „Van ma valami, amit meg kell mutatnom neked. Ez a kép 2118-ban készült. Ez a kép a várost ábrázolja, amelybe beléptem. Soha nem fogom elfelejteni, amikor azt a képet készítettem."

A szemcsés fénykép látszólag több magasodó, zöldellő építményt ábrázol, különös építészettel. Ez a jelenség a Földön jelenleg létező egyetlen metropoliszhoz sem hasonlít.

Mr. Smith hozzátette: „Úgy döntöttem, hogy eddig várok a kép bemutatásával, mert nem tudtam, hogy a világ készen áll-e arra, hogy lássa.”

„A kormány elkobozta az eredeti fotót, de mielőtt elvették tőlem, sikerült elkészítenem róla a másolatot, amit itt most bemutatok.”

Az idős férfi a következő évszázad világának leírásakor azt is feltárta, hogyan fog az emberiség idegen látogatókkal találkozni, új nyelvet átvenni, és hogyan lesz tanúja a klímaváltozás jelentős romlásának. Az időutazó azt állította: „Valóban látogatnak minket földönkívüliek, vannak intelligens földönkívüliek, akik a Földre jönnek."