Felrobbant az internet, miután néhány közösségi média felhasználó úgy véli, időutazót vett észre egy 1943-ban készült tengerparti fényképen. A fotón ugyanis egy kis keresgélés után észrevehető egy barna öltönyt viselő férfi, aki úgy tűnik, mintha mobiltelefonozna a háborús időkben.

Időutazót észleltek a fotón?

A kép a cornwalli Towan-tengerparton készült, ahol az alkotó szerint brit munkások pihentek.

Csak nekem tűnik úgy, hogy ez a fickó a telefonját nézi?

- tették fel a kérdést, mire érkezett is egy válasz Dr. Kevin Purcelltől:

Szép észrevétel. Egyértelműen egy időutazó turista, aki a mobilját ellenőrzi. Végre bizonyítékunk van rá, hogy az időutazás létezik.

Akadt azonban olyan komment is, ami egy földhözragadtabb magyarázatot közölt a feltevésre:

Szerintem csak cigit sodor.

Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy valaki időutazót vélt felfedezni, írja a DailyStar.