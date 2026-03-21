Felrobbant az internet, miután néhány közösségi média felhasználó úgy véli, időutazót vett észre egy 1943-ban készült tengerparti fényképen. A fotón ugyanis egy kis keresgélés után észrevehető egy barna öltönyt viselő férfi, aki úgy tűnik, mintha mobiltelefonozna a háborús időkben.
A kép a cornwalli Towan-tengerparton készült, ahol az alkotó szerint brit munkások pihentek.
Csak nekem tűnik úgy, hogy ez a fickó a telefonját nézi?
- tették fel a kérdést, mire érkezett is egy válasz Dr. Kevin Purcelltől:
Szép észrevétel. Egyértelműen egy időutazó turista, aki a mobilját ellenőrzi. Végre bizonyítékunk van rá, hogy az időutazás létezik.
Akadt azonban olyan komment is, ami egy földhözragadtabb magyarázatot közölt a feltevésre:
Szerintem csak cigit sodor.
Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy valaki időutazót vélt felfedezni, írja a DailyStar.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.