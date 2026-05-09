Rubint Réka nem hagyta magát, kiosztotta támadóját: „Másnak a betegségén viccelődni a leggusztustalanabb dolog”

Rubint Réka nehéz időszakon megy keresztül, de igyekszik mindenből csak a pozitívat beengedni az életébe. Olykor azonban sajnos előfordulnak rosszakarók, akik néhány szóval próbálják elszomorítani a fitneszedzőt, ő azonban nem veszi fel a gyűlölködést, hanem energiát kreál belőle.

Rubint Réka keményen visszaszólt egy kommentelőnek

Fotó: Tumbász Hédi

Rubint Réka betegségével viccelődnek az interneten

„Ez olyan jó reklám, hogy még a hajam is kihullott tőle” - írta valaki Rubint Rékának egyik bejegyzése alá, amire most egy videóban válaszolt.

Nem rég derült ki, hogy Rubint Réka daganatos betegséggel küzd, amit élete legnagyobb harcának nevezett. Réka kitartása, és ereje igazán elképesztő, és a betegsége ellenére is képes mosolyogni. Családja tartja benne a lelket, akik mindenben támogatják, és a lehető legtöbb szeretettel gyógyítják Rékát. Szerencsére a követői közül is rengetegen egy emberként állnak ki mellette, és támogatják. Azonban sokszor előfordul, hogy ilyen és ehhez hasonló kommenteket kap, de mint mondja nem szomorkodik, sokkal inkább erőt gyűjt belőle.

Nincs harag Rékában a komment miatt

A kommentelőnek üzenve, Réka komoly hangnemben válaszolt, abban bízva, hogy sokan elgondolkoznak mielőtt telefont ragadnak, és csúnya dolgokat kommentelnek mások bejegyzései alá.

Tudod másnak a betegségén viccelődni a leggusztustalanabb dolog. Viszont ez nem haragot szül bennem, hanem energiát ad, hogy megmutathassam, nincs lehetetlen. Hogy reményt adjak másoknak és a negatív energiát pozitívvá változtassam.

- mondta Réka az Instagramra feltöltött videójában, majd hozzátette, hogy remélhetőleg a rosszindulatú emberek elgondolkoznak azon, hogy mindez velük vagy akár a családtagjaikkal is megtörténhet. - „Nincs harag, de tiszteld a másikat, főleg akkor, hogyha nem ártott neked.”

Egy kommentelő is kiállt Rékáért, bebizonyítva, hogy ezt lehet másként is csinálni: „A Te feleséged Norbi egy nagyon erős nő, aki még a betegsége ellenére is több ezer embert motivál és segít a testi-lelki fejlődésében. Azoknak az embernek nem nevezhető lényeknek, akik ilyeneket kommentelnek, annyit üzennék, hogy vigyázz a karma dolgozik!! Neked és Rékának pedig a lehető legjobbat kívánom az életben!”

