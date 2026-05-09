„A szexmániás szomszédom folyton a meztelen képeivel bombáz – nem tudom, hogy meddig bírok még neki ellenállni”

Online, névtelenül kért tanácsot egy férfi, aki nem tudja, mit tegyen szexuálisan állandóan izgatott állapotban lévő női szomszédjával, aki folyamatosan nyomul rá. Mint írja, elismeri, hogy vonzó, viszont mostanra úgy érzi, a nő a megszállottja lett. Kiemeli, miután a párja elhagyta őt egy nála sokkal fiatalabb nőért, akkor ő támogatta őt sok mindenben, mostanra azonban a dolog átcsapott a részéről egy kicsit másba. A szomszéd célja egyértelmű: le akar feküdni vele. Ő azonban nem tudja, mi lenne a helyes.

Női szomszédja állandóan ágyba bújna vele, de ő kitart Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Állandóan üzeneteket küld. Egész nap, majd esténként, pár ital után pedig már 18+-os besorolású, meztelen képeket is küld magáról. Láttam minden porcikáját, pedig még sosem voltunk intim kapcsolatban. A hosszú távú partneremmel mostanában nem jövünk ki túl jól, és itt jön képbe a szomszédom. Az ő háza lett a menedékem. Amikor elegem van és nyugalomra vágyom, átmegyek hozzá. Hideg sörrel, remek étellel és mocskos viccekkel fogad. Őrülten flörtöl velem. Röviden: megnyugtat és újra jól érzem magam mellette. Eddig ellenálltam annak a késztetésnek, hogy lefeküdjek vele, de meddig fog ez tartani?

- tette fel a kérdést hozzátéve, barátnője iránt még mindig érez valamit, de már nem azt és nem úgy, mint régen. Ennek ellenére bűntudata így is jelen van:

Ide-oda pattogok két nő között. Nem tudom eldönteni, melyikkel akarom leélni az életemet. A szomszédom mellett szól az is, hogy sok pénze van és saját háza, míg mi a partneremmel albérletben élünk. Tagadhatatlan, hogy vele nagyon kényelmes élet várna rám

- zárta sorait, amelyeket olvasva a DailyStar tanácsadója közölte vele: kicsit gondolja át a helyzetét mielőtt döntést hozna.

Ha már nem szeretitek egymást a pároddal és a kapcsolatotok kifulladt, azzal szembe kell nézned. Ami pedig a szomszédodat illeti: őt is békén kell hagynod, ha nem szereted, mivel sebezhető, magányos embernek tűnik, aki szeretetre és gyengédségre vágyik. Ha csak figyelemért és vigaszért használod őt, akkor hagyd abba, mert ez nem fair. Összeköltözni vele csak azért, mert saját ingatlana és pénze van, nem elég jó ok, ha nem szereted és nem kívánod őt is

- figyelmeztették kiemelve számára, talán egyik nő sem az igazi számára a kettő közül.