Gyereknapi horrorbabonák: ezt a három dolgot ne tedd, ha jót akarsz a családodnak

A legjobb gyereknapi programot követően kész rémálommá válhat a család élete, ha a szülők nem elég óvatosak. Egyesek szerint a felhőtlen fagyizás, játék közepette veszedelmes lények szabadulhatnak el. Mutatjuk az ősi gyereknapi babonákat, amelyek ellen jobb védekezni, hiszen balszerencsét okozhatnak – vagy valami annál is rosszabbat.
Hagyományosan május utolsó vasárnapján tartjuk ezt az ünnepet, így a gyereknap 2026-ban május 31-re esik. A hiedelem szerint ebben az időszakban jobb vigyázni, mert sötét entitások, démonok és szellemek is kipécézhetnek minket. Mivel a gyerekek ilyenkor kitüntetett figyelmet, szeretetet és ajándékokat kapnak, a babona szerint a sötét sarkokban rejtőző entitások féltékenyek lehetnek és begőzölhetnek. Nagyon fontos, hogy megtegyük a megfelelő megelőző lépéseket, hogy ezeket a lényeket távoltartsuk. Az egyik, amire érdemes figyelnünk, hogy ne hagyjuk a gyerekek cipőit az ágy alatt orral a fal felé fordítva, mert ez meghívó lehet a Mumusnak vagy a zsákos embernek, amelyek közel merészkedve elvehetik a kicsik éjszakai nyugalmát.
Az izgalmas gyereknapi programokon a gyerekek érzelmi állapota a tetőfokára hág, estére pedig a rengeteg élmény, cukor és pörgés hatására a belső feszültség is nőhet bennük. Régi városi legenda, hogy a szekrények sötét belseje elszívja a lakásban felhalmozott negatív energiákat és az elfojtott gyerekkori félelmeket, éppen ezért sose hagyjuk nyitva a szekrényajtót gyereknapon, különben az éjszakai sötétségben egy nehéz, mérgező energia vagy egy láthatatlan szellem beszökhet, és a gyerekek energiájából táplálkozhat. Az energiavámpír entitás miatt a gyerek fojtogató, nehéz álmokra ébredhet, azt érezve, mintha lenne valami a szobában. A babona szerint a szekrényajtókat még naplemente előtt szorosan be kell zárni.
A népi mágia úgy tartja, hogy a tükör egy kapu a túlvilág felé, a víz pedig felerősíti ezt a spirituális teret. Gyereknapon, amikor a gyermeki lélek a legtisztább és könnyen sebezhető, az esti fürdetés egy sötét rítussá válhat. Ha a gyermek fürdés után rögtön a párás tükörbe néz, akkor a hiedelem szerint megláthatja saját múltbéli vagy jövőbéli énjét – vagy egy teljesen idegen arcot. A paranormális jelenség miatt olyan sokkot kaphat, hogy arra az egészsége is rámehet, napokig étvágytalan, levert és lázas lehet. Aznap este érdemes kerülni a párás fürdőszobai tükröt.
Az idei gyereknapon tehát ne csak a lufikra és a játékokra gondoljunk, a spirituális veszélyeket is tartsuk szem előtt. Ha nem vagyunk elég óvatosak, óriási veszélybe sodorhatjuk a gyerekeket és önmagunkat is!
