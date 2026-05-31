Gyereknapi horrorbabonák: ezt a három dolgot ne tedd, ha jót akarsz a családodnak

A népi hiedelem szerint a gyereknapi móka és kacagás felbőszíti a féltékeny entitásokat, amelyek dühössé válhatnak.

A gyerekágy alatti cipők és nyitva hagyott szekrényajtók ártó szellemeket, energiavámpír entitásokat szabadíthatnak a kicsikre.

Az esti fürdetés után a párás tükör szintén veszedelmes lényeket szabadíthat el.

A legjobb gyereknapi programot követően kész rémálommá válhat a család élete, ha a szülők nem elég óvatosak. Egyesek szerint a felhőtlen fagyizás, játék közepette veszedelmes lények szabadulhatnak el. Mutatjuk az ősi gyereknapi babonákat, amelyek ellen jobb védekezni, hiszen balszerencsét okozhatnak – vagy valami annál is rosszabbat.

Az egyik gyereknapi fő szabály, hogy a kicsik ne nézzenek tükörbe. Illusztráció: Aleksei Isachenko / Shutterstock

Mikor van gyereknap, és mi köze a szellemekhez?

Hagyományosan május utolsó vasárnapján tartjuk ezt az ünnepet, így a gyereknap 2026-ban május 31-re esik. A hiedelem szerint ebben az időszakban jobb vigyázni, mert sötét entitások, démonok és szellemek is kipécézhetnek minket. Mivel a gyerekek ilyenkor kitüntetett figyelmet, szeretetet és ajándékokat kapnak, a babona szerint a sötét sarkokban rejtőző entitások féltékenyek lehetnek és begőzölhetnek. Nagyon fontos, hogy megtegyük a megfelelő megelőző lépéseket, hogy ezeket a lényeket távoltartsuk. Az egyik, amire érdemes figyelnünk, hogy ne hagyjuk a gyerekek cipőit az ágy alatt orral a fal felé fordítva, mert ez meghívó lehet a Mumusnak vagy a zsákos embernek, amelyek közel merészkedve elvehetik a kicsik éjszakai nyugalmát.

A nyitott szekrényajtó titka

Az izgalmas gyereknapi programokon a gyerekek érzelmi állapota a tetőfokára hág, estére pedig a rengeteg élmény, cukor és pörgés hatására a belső feszültség is nőhet bennük. Régi városi legenda, hogy a szekrények sötét belseje elszívja a lakásban felhalmozott negatív energiákat és az elfojtott gyerekkori félelmeket, éppen ezért sose hagyjuk nyitva a szekrényajtót gyereknapon, különben az éjszakai sötétségben egy nehéz, mérgező energia vagy egy láthatatlan szellem beszökhet, és a gyerekek energiájából táplálkozhat. Az energiavámpír entitás miatt a gyerek fojtogató, nehéz álmokra ébredhet, azt érezve, mintha lenne valami a szobában. A babona szerint a szekrényajtókat még naplemente előtt szorosan be kell zárni.