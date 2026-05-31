Megható, kinek mondott köszönetet születésnapján Orbán Viktor

Pontosan 63 évvel ezelőtt, 1963. május 31-én született Orbán Viktor. A politikus most közösségi oldalán köszönte meg az egész nap érkező jókívánságokat, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ő maga is köszönetet mondott valakinek: az édesanyjának. "Mindenkinek köszönöm a jókívánságokat. Az első 63 év már a zsákban. Köszönet érte édesanyámnak" – írta.
Sipos Erzsébet korábban elárulta: a korábbi miniszterelnök kicsinek épp olyan volt, mint az egyik unokája, János Fülöp. "Nagyon eleven gyerek volt és okos is. Négyéves körül lehetett, kívülről tudta az egész Toldit." Hozzátette: a család szeretete az, amit leginkább tisztel fiában.
