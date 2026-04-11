Ezért nem szabad a pénztárcát a földre tenni – 5 magyar babona, amit ma is komolyan vesznek

Vannak dolgok, amelyek évszázadok után is velünk maradnak. Felnézünk a kéményseprőre, helyére tesszük a kenyeret, és a babakocsira ma is piros szalagot kötünk. Ezek a babonák nem tűntek el – csendben ott élnek a mindennapjainkban. Aki pedig ezek mellett nőtt fel, pontosan tudja: nem kell hinni bennük ahhoz, hogy betartsuk őket.

Magyar népi babonák, amelyeket sokan ma is tartanak

Ne kerüljön földre a pénztárca

A legismertebb pénzzel kapcsolatos babona szerint ha a pénztárcát a földre teszed, a pénz is oda kerül – vagyis szépen elillan. A néphiedelemben a föld a szegénységgel, az elvesztéssel állt összefüggésben: ami lekerül a földre, az leértékelődik. Kapcsolódik ehhez egy másik szokás is: üres pénztárcát nem illik ajándékba adni, mindig kerüljön bele legalább egy érme, hogy a szerencse is megérkezzen vele.

A kéményseprő gombja szerencsét hoz

Ha kéményseprőt látsz az utcán, szinte magától elindul a kezed a gombja felé. Sokan ma is megérintik, és utána nyugodtabban folytatják a napjukat. Nem véletlen ez az ösztön. Régen a kéményseprő szó szerint életet mentett: ha jól végezte a dolgát, nem gyulladt ki a ház, nem égett le a család vagyona. Az emberek hálásak voltak neki – és a hála idővel szerencsehozó hitté változott. A szokás megmaradt, bár ma már ritkán látni kéményseprőket az utcán.

Fütyülni a házban? Inkább ne!

A fütyülés tilalmának két magyarázata is van, és mindkettő megállja a helyét. Az egyik szerint aki fütyül, az szélnek ereszti a pénzt – a gondtalan, fütyülős ember nem vigyáz arra, amije van. A másik magyarázat egy fokkal szórakoztatóbb: régen úgy tartották, hogy a fütyülés gonosz szellemeket csábít a házba. Akárhogy is nézzük, a végeredmény ugyanaz volt – a nagymama azonnal szólt, és az ember abba is hagyta.