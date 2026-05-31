Tragédia a nyaraláson: váratlanul meghalt az édesanya, családja szívszorítóan búcsúzik

Felfoghatatlan tragédia árnyékolta be egy skóciai család nyaralását: a 46 éves Mandi Murray mindössze egy nappal azután halt meg, hogy megérkezett a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarotéra. A fiatal anya szívrohamot kapott.

Az édesanya halála mindenkit sokkolt.

Fotó: GoFundMe

Az édesanya váratlanul halt meg

A glasgowi nő a helyi The Ferry zenei rendezvényhelyszínen dolgozott ajtófelügyelőként, emellett szenvedélyes szurkolója volt a Celtic-nek és a skót labdarúgó-válogatottnak. Halála mélyen megrázta családját, barátait és ismerőseit.

Fia, Steven megható sorokkal emlékezett meg édesanyjáról. A közösségi oldalán azt írta, hogy édesanyja nemcsak a legnagyobb kritikusa, hanem egyben egyik legjobb barátja is volt. Kiemelte, hogy Mandi igazi családcentrikus ember volt, aki bármit megtett volna azokért, akiket szeretett. Felidézte azokat a hosszú éjszakai beszélgetéseket és közös nevetéseket is, amik számára örök emlékek maradnak.

Lánya, McKenzi szintén megemlékezett édesanyjáról és egy családi fényképet osztott meg, ami alatt számos részvétnyilvánítás érkezett. Többen „gyönyörű léleknek” nevezték Mandit, mások pedig arról írtak, hogy sokkolta őket a váratlan halálhír. A család anyagi támogatására Mandi másik lánya, Courtney adománygyűjtő oldalt hozott létre. A felhívásban azt írta, hogy édesanyja néhány nappal korábban utazott Lanzarotéra nyaralni, de a tragédia miatt a családnak most váratlan nehézségekkel kell szembenéznie.

Az adománygyűjtés célja, hogy segítséget nyújtson apjának, Dereknek ebben a rendkívül nehéz időszakban. A gyűjtés elindítását követő néhány órában már több mint 1780 font támogatás érkezett, tudta meg a Mirror.