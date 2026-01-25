Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A fekete bors mágikus ereje: ezért tartják a balszerencse egyik legősibb ellenszerének

A fekete bors mágikus ereje: ezért tartják a balszerencse egyik legősibb ellenszerének

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 08:45
tértisztításvédelemfeketeborsbabona
Vannak fűszerek, amelyekhez évszázadok óta különleges hiedelmek kapcsolódnak, és nem csupán az ízük miatt becsülik azokat. A fekete bors a babona szerint képes elzárni a balszerencse áramlását és elhárítani a negatív energia hatását, ezért sok kultúrában védelmi célokra is használták. Nem véletlen, hogy a fekete bors mágikus használatáról máig legendák keringenek.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • A fekete bors Indiából származó fűszer.
  • Az ókorban olyan ritka és értékes volt, hogy fekete aranynak hívták és több más ritkasággal együtt mágikus erőt tulajdonítottak neki.
  • A babona szerint a fekete bors taszította a rossz energiákat, távolt tartotta az ártó szellemeket, és védelmet nyújtott a balszerencsével szemben.
  • A hiedelmek máig fennmaradtak a különböző boszorkány kultúrákban.
  • A mágikus tanok szerint a fekete bors tértisztító és védelmi hatásait különféle módokon kiaknázhatjuk.

A fekete bors erejét már az ősi civilizációk is ismerték, és nem csak fűszerként tekintettek rá. A hiedelmek szerint a fekete bors olyan erőteljes energiával rendelkezik, amely képes megszakítani a negatív hatásokat: egyfajta szűrőként működik, és megvédi az embert a balszerencsétől. Úgy gondolták, ami az embert is „megcsípi”, az a rosszat is távol tartja.

Fekete borssal rituálét folytató nő
A fekete borsnak az ókori idők óta mágikus erőt tulajdonítanak
Fotó: Ariadna Cortes /  Shutterstock 

A fekete bors eredete – ezért nevezték „fekete aranynak”

A fekete bors Indiából származik, ahol már több ezer éve fűszerként, illetve mágikus hatású növényként is tisztelték. Az ókorban olyan értékes volt, hogy „fekete aranynak” nevezték, melyet gyakran használtak csereeszköznek is. Az eszmei értéke miatt is kapta ezt az elnevezést, hiszen igen ritka és nehezen hozzáférhető volt. 

Ami pedig ritka volt, arról könnyen hitték azt, hogy védelmező ereje is van. A különleges fűszerekhez akkoriban szinte automatikusan mágikus jelentés társult.

A fekete bors mágikus használata elsősorban az indiai hagyományokhoz köthető, de később a wicca és különböző boszorkány kultúrák is átvették. A babonák szerint a fekete bors távol tartotta a rossz szellemeket, védelmezte az otthont, és megtörte a negatív energiák hatását – ez az ősi szemlélet alapozta meg a fekete bors mágikus használatát.

A fekete bors mágikus jelentése a babonákban

A babona szerint a fekete bors taszítja és lezárja a negatív energiák útját. Olyannyira erősnek, csípősnek és „égetőnek” tartották, hogy a rossz „szellemek” is megfutamodtak tőle. Hittek abban, hogy megszünteti a balszerencsét, megtisztítja a teret és határt húz a jó és a rossz energiák között.

Mire használható a fekete bors a hiedelmek szerint?

A fekete bors mágikus használata elsősorban akkor javasolt, ha visszatérő rossz érzésünk van egy adott térben, és úgy véljük, negatív energia tapadt ránk vagy az otthonunkra. Ha elhúzódó balszerencsét tapasztalunk, a babonák szerint a fűszer segít lezárni a rossz időszakokat, és új, friss energiát enged be az életünkbe.

5 gyakorlati tipp, hogyan használd a fekete borsot

1. Védelmi célra a bejáratnál

Pár csipet frissen őrölt fekete borsot és néhány szem egész borsot helyezzünk el a bejárati ajtó, küszöb közelében. A hiedelmek szerint így a külvilágból vagy konkrét személyektől érkező negatív energiák nem jutnak be az otthonunkba.

2. Balszerencse lezárása

Ha úgy érzed, régóta elhúzódó rossz széria kísér, egy kevés frissen őrölt vagy egész fekete borsot dörzsölj össze a tenyeredben, majd rázd le a kezedről az ablakból kinyúlva. Ez szimbolikusan segíthet lezárni egy hosszan tartó negatív időszakot.

3. Energetikai tisztítás

Takarítás után a fekete borsot a tisztaság fenntartásának jelképeként használták, egyúttal feloldották vele a „megrekedt” energiákat is. Miután nagytakarítottál az otthonodban vagy az irodádban, találomra szórj el 8- 10 szem egész borsot a padlón – ez segít az energetikai „frissesség” megőrzésében.

4. Az anyagiak védelme

Régen egy csipet őrölt vagy 1- 2 szem egész borsot tartottak a pénztárcában vagy a házikasszában, hogy elhárítsák a balszerencsét. Gyakran oda is fekete borsot tettek, ahol az aranyakat, ékszereket és egyéb értékeket tartották – így a babona szerint nem kellett félniük az értékeik elvesztésétől.

5. Tárgyak megtisztítása

Ha egy tárgyról úgy érzed, hogy rossz energiát hordoz, dörzsöld át egy rongydarabbal, melyre cseppnyi őrölt borsot szórsz. Ezzel megtisztítod a tárgyat azoktól az energiáktól, amelyek korábban rátapadtak – akár az előző tulajdonosaik által.

Amire nem ajánlott a fekete bors

A hiedelmek szerint a fekete bors túl erős energiát hordoz ahhoz, hogy szerelmi varázslatokhoz vagy mások befolyásolására használjuk. Régen úgy tartották, hogy ilyen esetekben a kibocsátott energia visszafordulhat felénk, és rossz karmát teremthetünk vele.

Miért maradt fenn a fekete bors babonája?

A fekete bors azért különleges, mert egyszerre kapcsolódik a tértisztításhoz, a védelemhez és a balszerencsés időszakok lezárásához. Ügyelnünk kell azonban a mértékre: ha túl sokat használunk belőle, túl „ csípőssé” válhat, és visszájára fordulhat az ereje!

Ezzek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu