A fekete bors mágikus ereje: ezért tartják a balszerencse egyik legősibb ellenszerének

A fekete bors Indiából származó fűszer.

Az ókorban olyan ritka és értékes volt, hogy fekete aranynak hívták és több más ritkasággal együtt mágikus erőt tulajdonítottak neki.

A babona szerint a fekete bors taszította a rossz energiákat, távolt tartotta az ártó szellemeket, és védelmet nyújtott a balszerencsével szemben.

A hiedelmek máig fennmaradtak a különböző boszorkány kultúrákban.

A mágikus tanok szerint a fekete bors tértisztító és védelmi hatásait különféle módokon kiaknázhatjuk.

A fekete bors erejét már az ősi civilizációk is ismerték, és nem csak fűszerként tekintettek rá. A hiedelmek szerint a fekete bors olyan erőteljes energiával rendelkezik, amely képes megszakítani a negatív hatásokat: egyfajta szűrőként működik, és megvédi az embert a balszerencsétől. Úgy gondolták, ami az embert is „megcsípi”, az a rosszat is távol tartja.

A fekete borsnak az ókori idők óta mágikus erőt tulajdonítanak

Fotó: Ariadna Cortes / Shutterstock

A fekete bors eredete – ezért nevezték „fekete aranynak”

A fekete bors Indiából származik, ahol már több ezer éve fűszerként, illetve mágikus hatású növényként is tisztelték. Az ókorban olyan értékes volt, hogy „fekete aranynak” nevezték, melyet gyakran használtak csereeszköznek is. Az eszmei értéke miatt is kapta ezt az elnevezést, hiszen igen ritka és nehezen hozzáférhető volt.

Ami pedig ritka volt, arról könnyen hitték azt, hogy védelmező ereje is van. A különleges fűszerekhez akkoriban szinte automatikusan mágikus jelentés társult.

A fekete bors mágikus használata elsősorban az indiai hagyományokhoz köthető, de később a wicca és különböző boszorkány kultúrák is átvették. A babonák szerint a fekete bors távol tartotta a rossz szellemeket, védelmezte az otthont, és megtörte a negatív energiák hatását – ez az ősi szemlélet alapozta meg a fekete bors mágikus használatát.

A fekete bors mágikus jelentése a babonákban

A babona szerint a fekete bors taszítja és lezárja a negatív energiák útját. Olyannyira erősnek, csípősnek és „égetőnek” tartották, hogy a rossz „szellemek” is megfutamodtak tőle. Hittek abban, hogy megszünteti a balszerencsét, megtisztítja a teret és határt húz a jó és a rossz energiák között.