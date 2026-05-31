Egy kilométeres tűzgolyó: hatalmas meteor robbant fel, több lakás is beleremegett

Szombat délután egy meteor robbant fel az Amerikai Egyesült Államokban, közelebbről Új-Anglia felett, a helyiek pedig kettős robbanásról számoltak be.

Meteor robbanása rázta meg a lakásokat

Az Amerikai Meteor Társaság jelentése szerint az űrkőzet helyi idő szerint délután 2:30 körül hatolt be a légkörbe, majd Massachusetts keleti partvidéke közelében, az óceán felett szétesett.

Még soha nem hallottam ilyen hangos robbanást

- írta egy bostoni lakos.

Egy másik felhasználó arról számolt be, hogy a robbanás ereje akkora volt, hogy a húga azután hívta fel, hogy új házának ablakai is megremegtek.

A szakértők szerint a meteorból származó tűzgolyó szokatlanul nagy volt.

Határozottan nagyobb volt, mint egy átlagos tűzgolyó, körülbelül egy kilométer széles

- mondta Robert Lunsford, az Amerikai Meteor Társaság Tűzgolyó-megfigyelő Programjának munkatársa.

Elmondása szerint nem tartják valószínűnek, hogy a meteor később a földbe csapódott volna, de ennek megerősítéséhez még a röppálya- és sebességadatok elemzésére van szükség. Az ügynökség szeizmográfjai nem rögzítettek geológiai eseményt, ami arra utal, hogy a rázkódást nem földrengés okozta.

A szakértők szerint, ha a meteor nem égett volna el a légkörben, valószínűleg az óceánba zuhant volna. Hozzátették, hogy a meteorok többsége még a felszín elérése előtt elég, így ritkán csapódnak be a földbe - írja a New York Post.