Köllő Babett őszinte vallomása: ezért szökött ki egyedül a Duna-partra

Köllő Babett személyes hangvételű Instagram-posztban írt arról, hogy a 2026-os év eddig különösen fontos számára. A bejegyzés szerint egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ez az év a kedvencei közé kerül, mert sok új kihívást, álommunkát, kiegyensúlyozottságot, tanulást és új barátságot hozott az életébe.

Köllő Babett imádja a 2026-os évet

A posztban azt is megjegyezte, hogy a régi barátai továbbra is jelen vannak mellette. Tegnap délután azonban eszébe jutott, hogy mindezt még nem köszönte meg, ezért két munka között kiült egy kicsit a Duna-partra. Köllő Babett azt írta, ott magában sorolni kezdte, kiért és miért hálás. A rövid megállás feltöltötte, és közben arra is rájött, hogy ezt gyakrabban kellene megtennie.

A bejegyzés középpontjában így nem a külsőségek, hanem egy egyszerű felismerés áll: időnként jó csendben leülni, végiggondolni az emberi kapcsolatokat, a munkát, a tanulást, az elmúlt időszak ajándékait, és tudatosan hálát adni értük. Köllő Babett a poszt végén úgy fogalmazott, hogy gyakrabban kellene csak ülni csendben, nézni ki a fejéből, hálát adni, és boldognak lenni.